AK Partili Atçı: Göçmenler bizim tarihi akrabamız, din kardeşimiz!

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AK Parti Kayseri Milletvekili Hülya Nergis Atçı, ülkemizdeki göçmen vatandaşlara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

'Onlar bizim din kardeşimiz'

"Türkiye'miz büyük bir ülke ve coğrafyası itibari ile de geçiş bölgesi. Türkiye tabii ki bu mültecilerin hem bizzat cazibe merkezi hem de bir uğrak yeri. Yani buradan geçenler var, buraya gelmek isteyenler var." diyen Atçı, Suriyelilerle tarihi bağlarımıza dikkat çekerek, şunları söyledi:

Tarihe gittiğiniz zaman Suriye ve Irak Osmanlı toprağıydı. Nitekim orada yaşayanların demografik yapısı bizimle aynı. Orada; Türkler, Kürtler, Araplar yaşıyor, bizim Güneydoğu bölgemizde de Türkler, Kürtler ve Araplar yaşıyor. Nitekim akrabalık bağları var. Yani insani anlamda düşündüğümüzde bunlarla tarihsel bir akrabalığımız var. Halep'ten, İdlib'den, Şam'dan gelip de Çanakkale'de savaşanlar var. Onları çok yabancıymış gibi de kabul edemeyiz. Onlar bizim din kardeşimiz.

Göçmen meselesini çok yönlü düşünmek gerektiğini söyleyen Atçı, değerlendirmesine şu ifadelerle devam etti:

Güney illerimize baktığımızda ciddi bir göçmen vatandaş nüfusu var ama bunun karşılığında bir kaos ortamı falan oluşmadı. Oraya gelip istihdam yaratanlar var, çalışanlar var. Orta ölçekli, küçük ölçekli işletmelerde, ciddi anlamda Suriyeli iş bulabiliyor, çalışabiliyor. Nitekim işverenlerden duyuyoruz; 'Eğer Suriyeliler olmasaydı işimiz çok zordu, biz çalıştıracak eleman bulamazdık' diyenler var.