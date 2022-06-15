AK Partili Alpay Özalan’dan Akşener’e tepki!
AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan resmi sosyal medya hesabından, “Demirtaş'la kahvaltı yapmak için 40 takla atan Meral Akşener, yerlilik ve millilikten bahsetmiş” dedi.
YENİ AKİT ANKARA
Resmi sosyal medya hesabından açıklamada bulunan AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, Partisinin haftalık grup toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan İYİ Parti lideri Meral Akşener’in “Yerli ve milli olmak, lafla olmaz. Yerli ve milli olmanın, şartları vardır” şeklindeki ifadelerine tepki gösterdi.
Resmi sosyal medya hesabından açıklamada bulunan AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, “Demirtaş'la kahvaltı yapmak için 40 takla atan Meral Akşener, yerlilik ve millilikten bahsetmiş. Başdanışmanı Aytun Çıray'a ülkemize büyük hizmetlerde bulunan Selçuk Bayraktar'a saldırma görevi veren biri, vatanseverlikten bahsedemez. Meral Akşener, maskeli Sezgin Tanrıkulu'dur!” ifadelerini kullandı.