AK Partili Akbaşoğlu'ndan 'alım gücü' açıklaması

AK Parti Grup Başkan Vekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, AK Parti'nin halkı hiçbir zaman enflasyona ezdirmediğini ve alım gücünü artıracak gerekli adımların atılacağını söyledi.

AK Parti Grup Başkan Vekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Akbaşoğlu, İstanbul Finans Merkez ve sağlık çalışanlarının özlük haklarıyla ilgili kanun tekliflerinin bu hafta Meclis Genel Kurulu'nun gündeminde olacağını söyledi.

"Hiçbir zaman enflasyona ezdirmedik"

Akbaşoğlu, tüm çalışanların durumlarının iyileştirilmesine ilişkin önemli bazı başlıkların da hayata geçirileceğinin bilindiğini kaydederek şu ifadeleri kullandı:

"Bugüne kadar hiçbir zaman toplumumuzun hiçbir kesimini enflasyona ezdirmedik. İnşallah hiçbir zaman enflasyona ezdirmeyeceğimizi, bu konuda samimiyetle ve büyük bir gayretle çalıştığımız milletimizin hafızasındadır.

Açıkladığımız desteklemeler ile buğdayda, arpada, çayda ortaya koyduğumuz fiyatlandırmalarla ve çiftçimize her alanda desteğimizi devam ettirecek paketlerle ve bu manada inşallah A'dan Z'ye her hususta toplumun bütün kesimlerine dönük olumlu adımlarımızı atmaya devam edeceğiz.

"Alım gücünü artıracak adımlar peşi sıra gelecek"

Temmuz ayı başı itibarıyla ücretlerin artırılmak suretiyle alım gücünün artırılmasına dönük bütün bu olumlu adımlar peşi sıra inşallah gelecek ve önümüzdeki 2023’ün Ocak ayında da yapılacak olan bu iyileştirmelerle beraber bütün toplum kesimlerinin alım gücünün artacağı bir süreci hep beraber yaşamış olacağız"