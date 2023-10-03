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Gündem AK Parti'li Akbaşoğlu: Zillet, darbe anayasasının tarafında
Gündem

AK Parti'li Akbaşoğlu: Zillet, darbe anayasasının tarafında

Yeniakit Publisher
2023-10-03 11:18:00 -
AK Parti'li Akbaşoğlu: Zillet, darbe anayasasının tarafında

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, Akit’e yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ‘sivil anayasa’ çağrısının tarihi bir çağrı olduğunu ifade ederek, şunları söyledi: “Muhalefetin artık kaçacak yeri yok. Türkiye Yüzyılı’nın müjdecisi olacak anayasayla hep beraber girme sorumluluğu altındayız. Bu sorumluluktan kaçanlar ise darbe anayasasının tarafında durduklarını ispatlamış olacaklar.”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM’nin 28. Dönem 2. Yasama Yılı dolayısıyla yaptığı açılış konuşmasında tüm siyasi partileri “Yeni ve sivil bir anayasa” için hep birlikte çalışmaya davet etmişti. AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu da, Akit’e yaptığı özel açıklamayla bu tarihi çağrının bir kez daha altını çizerek, “Muhalefetin artık kaçacak yeri yok. Kendi sorumluluklarını kuşanmalarını ve cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına hep beraber yeni bir anayasayla Türkiye Yüzyılı’nın müjdecisi olacak anayasayla hep beraber girme sorumluluğu altındayız. Biz samimi olarak teklifimizi ortaya koyduk” ifadelerini kullandı.

Özgürlükçülükten kaçıyorlar

Başta ana muhalefet partisi CHP olmak üzere özgürlükçü sivil çağdaş bir anayasa hazırlanmasından kaçan partileri anlamanın mümkün olmadığını vurgulayan Akbaşoğlu, şunları dile getirdi: “Statükonun devamı oldukları mahiyetinde bir sonuç doğuruyor bu yaklaşımları. İnisiyatif almamaları aslında darbe anayasasının yanında durduklarını ortaya koyuyor. Bu yaklaşımı hep birlikte terk etmek, sözüyle, özüyle davranışıyla tutarlı bir yaklaşım ve siyaset üretmek gerekiyor. Biz bu çağrıyı 1Ekim’de Meclis’in 28. Dönem 2. Yasama Yılı dolayısıyla Sayın Cumhurbaşkanımızın, Sayın Genel Başkanımızın dilinden bütün Türkiye’ye duyurmuş olduk.”

Millet sivil anayasayı hak ediyor

“Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına girerken milletimiz gerçekten özgürlüğü esas alan, çoğulculuğu esas alan, katılımcı sivil bir anayasayı hak ediyor” diyen Akbaşoğlu, şöyle devam etti: “Dolayısıyla vesayetin, ipoteğin gölgesinin düştüğü anayasayı değiştirme vaktidir. Bütün partilerin bu konuda seçim sathı mahallinde taahhütleri olmuştur topluma. Bugün Sayın Cumhurbaşkanımız, Meclis açılışında öncelikli konu olarak sivil anayasa çağrısını her türlü tenkide ve teklife açık olarak ifade etti. Dolayısıyla muhalefetin kaçacak yeri yok. Kendi sorumluluklarını kuşanmalarını ve cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına hep beraber yeni bir anayasayla Türkiye Yüzyılı’nın müjdecisi olacak anayasayla hep beraber girme sorumluluğu altındayız. Biz samimi olarak teklifimizi ortaya koyduk. Çağrımızı yaptık, yapıyoruz. Sonuç itibariyle her şey milletimizin gözü önünde şeffaf bir şekilde cereyan edecektir. Milletimiz maşeri vicdanında iradesiyle, bu konuda kanaatlerini ortaya koyacaktır.”

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