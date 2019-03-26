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AK Partili adayın PUBG yanıtı herkesi şaşırttı!

AK Parti Beyoğlu Belediye Başkan adayı Haydar Ali Yıldız, bir röportaj sırasında, gençler arasında oynanan son dönemin en popüler oyunu PUBG sorusuna dikkat çeken bir yanıt verdi.

26 Mart 2019 Salı 11:51
AK Partili adayın PUBG yanıtı herkesi şaşırttı!

Youtuber Mustafa Ak, Taksim'de tesadüfen karşılaştığı AK Parti Beyoğlu Belediye Başkan adayı Haydar Ali Yıldız'a gençler arasında oynanan son dönemin en popüler oyunu PUBG'yi sordu. Yıldız oyunu en ince ayrıntısına kadar anlatınca duyanlar şaşkınlık yaşadı.

Baho kanalının sunucusu Mustafa Ak, Taksim'de çekim yaparken, AK Parti Beyoğlu Belediye Başkan adayı Haydar Ali Yıldız ile karşılaştı.

Verdiği cevap şaşırttı

Sunucu Mustafa Ak, Yıldız'la bir süre sohbet etti.

Daha sonra Mustafa Ak, Yıldız'a gençler arasında oynanan son dönemin popüler oyunu PUBG'yi sordu.

Yıldız'ın PUBG'yi en ince ayrıntısına kadar anlatması ise duyanları şaşırttı.

Dünyada en çok oynanan oyunların başında gelen PUBG ve Fornite'ı kıyaslaması istenen Yıldız, 'Fortnite mi PUBG mi?' sorusunu da "Fortnite çöptür" yanıtını verdi.

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Haber Tarihi: 26 Mart 2019 Salı 11:51
  1. Haydar Ali Yıldız PUBG

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