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Siyaset AK Parti’den Ziya Selçuk’a teşekkür, Mahmut Özer’e tebrik!
Siyaset

AK Parti’den Ziya Selçuk’a teşekkür, Mahmut Özer’e tebrik!

Milli Eğitim Bakanlığı görevinden istifa eden Ziya Selçuk’un yerine bakanlık koltuğuna Prof. Dr. Mahmut Özer’in getirilmesinin ardından AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından konuyla ilgili açıklamada bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-08-06 15:47:00 -
AK Parti’den Ziya Selçuk’a teşekkür, Mahmut Özer’e tebrik!

yeniakit.com.tr

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından, Milli Eğitim Bakanlığı’ndan istifa eden Ziya Selçuk’a şimdiye kadar verdiği hizmet için teşekkür ederken, bakanlık koltuğuna oturan Mahmut Özer’e tebrik mesajı yayınladı.

Çelik, açıklamasında, “Öğretmenlik mesleğine olan aşkı, nezaketi ve bilgeliğiyle kazandığı gönüller ve verdiği hizmetler için Ziya Selçuk hocamıza teşekkür ediyoruz. Hocamızın dediği gibi ‘İyi ki varsın öğretmenim’ demeye devam ediyoruz tüm öğretmenlerimize. Milli Eğitim Bakanlığı görevine getirilen Prof. Dr. Mahmut Özer’i tebrik ediyoruz, başarılar diliyoruz. Eğitim hayatımıza hayırlı olsun. Bakan Yardımcılıklarına atanan Prof. Dr. Ahmet Emre Bilgili, Prof. Dr. Petek Aşkar ve Dr. Sadri Şensoy’a başarılar diliyoruz, tebrik ediyoruz” ifadelerini kullandı.

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