  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem AK Parti'den Yunanistan'a sert tepki: Bu taktik Türkiye'ye işlemez!
Gündem

AK Parti'den Yunanistan'a sert tepki: Bu taktik Türkiye'ye işlemez!

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MYK toplantısı sonrasında açıklama yaptı. Çelik, Yunanistan'ın Türk gemisine yaptığı tacize yönelik yaptığı açıklamada, "Türkiye taviz vermeyecek, kışkırtıcılık yapılmamalı. Masayı oyalama taktiği olarak görme planı işlemez" dedi.

Yeniakit Publisher
2021-02-23 20:35:00 - 2021-02-23 20:44:53
AK Parti'den Yunanistan'a sert tepki: Bu taktik Türkiye'ye işlemez!

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MYK toplantısı sonrasında açıklama yaptı.

Çelik'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Kılıçdaroğlu, Avrupa aşırı sağı ile aynı dili konuşuyor. Değerlerimize yakışır şekilde mazlumlara sahip çıktık.

(CHP'nin Albayrak'a suçlamaları) Aile ilişkilerini hedef alan yaklaşım ahlaki değil. Politik tartışma yerine işin içine aileyi karıştırıyorlar.

Merkez Bankası rezervleriyle ilgili gizli saklı işlem yok.

Yunanistan ile görüşme süreci

Türkiye taviz vermeyecek, kışkırtıcılık yapılmamalı. Masayı oyalama taktiği olarak görme planı işlemez.

Hayvanları koruma kanunu

Hayvanları koruma kanunu değerlendirildi. İnsan dışındaki canlıların da korunması, zalimane davranışlardan uzak tutulacak koşulların oluşturulması; şehirde olanların da korunması için geniş kapsamlı bir düzenleme. Taslak haliyle bile Avrupa Birliği standartlarının üstünde, iyi değerlendirilmiş bir çalışma olduğunu söyleyebilirim.

Ayrıntılar geliyor...

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Başkan Erdoğan müjdeyi duyurdu
Gündem

Başkan Erdoğan müjdeyi duyurdu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Önümüzdeki aylarda 20 bin öğretmen atamasını daha yapacağız. 20 bin öğretmen atamamızın milletimize ve öğrenci..
CHP'li belediyeden 'büyük icraat' Mustafa Kemal'i ısıran köpeğin heykelini diktiler
Gündem

CHP'li belediyeden 'büyük icraat' Mustafa Kemal'i ısıran köpeğin heykelini diktiler

Geçtiğimiz aylarda Bilecik'teki Atatürk Parkı’na ayı heykeli yaptırarak gündeme gelen CHP'li Bilecik Belediyesi, parka yeni bir heykel daha ..
Yunanistan gerginliği tırmandırıyor! F-16’lardan Türk gemisine skandal hamle
Gündem

Yunanistan gerginliği tırmandırıyor! F-16’lardan Türk gemisine skandal hamle

Yunanistan Hava Kuvvetleri'ne ait 4 F-16, Kuzey Ege'nin uluslararası sularında bilimsel ve teknik araştırmalar yapan "TCG Çeşme" gemisine ka..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay