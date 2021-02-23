AK Parti'den Yunanistan'a sert tepki: Bu taktik Türkiye'ye işlemez!
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MYK toplantısı sonrasında açıklama yaptı. Çelik, Yunanistan'ın Türk gemisine yaptığı tacize yönelik yaptığı açıklamada, "Türkiye taviz vermeyecek, kışkırtıcılık yapılmamalı. Masayı oyalama taktiği olarak görme planı işlemez" dedi.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MYK toplantısı sonrasında açıklama yaptı.
Çelik'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
Kılıçdaroğlu, Avrupa aşırı sağı ile aynı dili konuşuyor. Değerlerimize yakışır şekilde mazlumlara sahip çıktık.
(CHP'nin Albayrak'a suçlamaları) Aile ilişkilerini hedef alan yaklaşım ahlaki değil. Politik tartışma yerine işin içine aileyi karıştırıyorlar.
Merkez Bankası rezervleriyle ilgili gizli saklı işlem yok.
Yunanistan ile görüşme süreci
Türkiye taviz vermeyecek, kışkırtıcılık yapılmamalı. Masayı oyalama taktiği olarak görme planı işlemez.
Hayvanları koruma kanunu
Hayvanları koruma kanunu değerlendirildi. İnsan dışındaki canlıların da korunması, zalimane davranışlardan uzak tutulacak koşulların oluşturulması; şehirde olanların da korunması için geniş kapsamlı bir düzenleme. Taslak haliyle bile Avrupa Birliği standartlarının üstünde, iyi değerlendirilmiş bir çalışma olduğunu söyleyebilirim.
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