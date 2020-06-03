AK Parti'den Yunanistan'a cevap

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, ABD'de ırkçılık karşıtı gösterilerle ilgili "Dile getirilen eşitlik talebini Amerikan demokrasisinin, toplumunun geleceği açısından sağlıklı buluyoruz" ifadelerini kullandı.

AK Parti Sözcüsü Çelik, "ABD'deki Meşru protestoları şiddete dönüştürmeye çalışan, kamu düzenini yıkıcı etkiyle karşı karşıya bırakmaya çalışan tüm gruplara karşıyız" dedi.

Çelik, "Ne ırkçılık ne şiddet ikisine de karşıyız. Bu ikisinden birini kimse tercih etmek zorunda değil." ifadesini kullandı.

"Türkiye'de provokasyon mevsimi kapalıdır"

Çelik, "Türkiye'de provokasyon mevsimi kapalıdır. Camileri, kiliseleri, havraları hedef alan, kadınlara şiddet dilini kullananların karşısındayız." dedi.

Ömer Çelik, "Türkiye'nin Atatürk Havalimanı içerisinde 45 günde biten hastane açması, bu kriz döneminde içe kapanmayan tek ülke olduğunu göstermiştir." diye konuştu.

'Sosyete' tepkisi

Çelik, "Aile kavramını kim, hangi şekilde ve hangi sebeple siyaset konusu yapıyorsa yaptığı ahlaksızlıktır." dedi.

AK Parti Sözcüsü Çelik, "Türkiye'de oligarşik bir siyaset, ekonomik model oluşmuşsa bunun altında imzası olanlar bugün aile kavramı üzerinden 'sosyete' gibi kavramlar kullanıyorlar. Statüko sosyetesinin kendisine ait olan kavramları başkası için kullanmaması gerekir." dedi.

Yeni finansman paketleri

Çelik, "Dört yeni finansman paketi açıklandı. Dün bu destekleri verdiğimiz gibi bundan sonra da vereceğiz. Formülümüz önce toparlanma, sonra atılım" dedi.

Filistin açıklaması

AK Parti Sözcüsü Çelik, "Filistin'e, halkına karşı atılacak son adım, tüm adımların toplamından daha vahşi bir adımdır. ABD'de bu adıma karşı seslerin yükselmesinden memnuniyet duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

Ayasofya açıklaması

Çelik, Yunanistan'ın Ayasofya'da Fetih Suresi okunmasına tepkisine ilişkin, "Kimseye meydan okumak için değil tarihimizi anmak için bu törenleri düzenliyoruz" dedi.

İsrail'e tepki: Bütün dünyayı uyarıyoruz

AK Parti Sözcüsü Çelik, "Batı Şeria'nın İsrail yönetimince ilhakı konusunu şiddetle reddediyoruz, bütün dünyayı bir kere daha uyarıyoruz." dedi.

Barolarla ilgili düzenleme

Çelik, "Tabii ki demokratik olacaktır, meslek örgütlerinin mesleki faliyetlerini güçlendiren, hukuk ve demokrasi konusundaki hassasiyetlerine destek veren içerikler tartışılacaktır. Modellerini tartışmaya devam ediyoruz, şekillendiği zaman açıklanacak." diye konuştu.