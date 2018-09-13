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AK Parti'den yerel seçim anketi

AK Parti Mart 2019'da yapılacak yerel seçimler için çalışmalara başladı. Vatandaşlarla 'tele-SMS' anket sistemiyle görüşen AK Parti,halka kimi başkan olarak görmek istediklerini soruyor.

13 Eylül 2018 Perşembe 09:40
AK Parti'den yerel seçim anketi

Mart 2019'daki yerel seçim için aday belirlemede işi sansa bırakmak istemeyen AK Parti, yüz yüze mülakatlarda yaşanabilecek manipülasyonu aşmak için “tele-sms” anketi sistemini devreye soktu. Bu hafta başlayan çalışma ile vatandaşa başkandan, belediyeden memnun olup olmadığı ve kimi başkan olarak görmek istediği soruluyor.

AK Parti, yerel seçimlere yönelik çalışmalarını hızlandırırken; halkın belediyelerden beklentilerini tespit etmek için de saha araştırmalarına devam ediyor. Yerel Yönetimler Başkanlığı tarafından belirlenen başkan yardımcıları sorumlu oldukları bölge ve illerde çalışmalarına başladı. Teşkilatlar, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlarla bir araya gelen başkan yardımcıları, halkın taleplerine kulak veriyor. Daha sonra halktan gelen talepler değerlendirilerek çıkan sonuçlar rapor haline getirilecek.

İKİ FARKLI ARAŞTIRMA

Yeni Şafak’ın haberine göre; AK Partili bazı belediyelerin, seçmenin bakışını ölçmek için SMS yoluyla hemşehrilerine sorular sormasının ardından Genel Merkez hem SMS yollayarak hem de telefonla arayarak halkın memnuniyetini öğreniyor. SMS’lerde “Belediye başkanından memnun musunuz?”, “Belediyenin çalışmasından memnun musunuz?”, “Kimi belediye başkanı olarak görmek istersiniz?” gibi sorular yöneltiliyor.

AMAÇ MANİPÜLASYONU ENGELLEMEK

AK Parti kaynakları, yüz yüze yapılan anketlerde vatandaşlarda manipülasyona neden olabileceği düşüncesiyle böyle bir çalışma başlattıklarını belirterek, en doğru cevabın SMS yoluyla öğrendiklerini vurguladı. Bir hafta içerisinde gelen cevapları rapor haline getirecek olan AK Parti, başkan yardımcılarından gelen sonuçlarla da karşılaştıracak.

Haber Tarihi: 13 Eylül 2018 Perşembe 09:40
  1. ak parti
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