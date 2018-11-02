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AK Parti'den yaptırım açıklaması

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, ABD'nin Türkiye'ye yaptırım kararından bazgeçmesinin Erdoğan-Trump görüşmesinde alındığını belirtti.

02 Kasım 2018 Cuma 18:17
AK Parti'den yaptırım açıklaması

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partinin MKYK toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu.

Çelik, ABD'nin yaptırım kararından vazgeçmesiyle ilgili yaptığı değerlendirmede, kararın Erdoğan-Trump görüşmesinde alındığını belirtti.

Ömer Çelik'in açıklamalarından satır başları şöyle:

Aday adayların başvuru tarihleri

Belediye başkanı aday adayı olacakların başvuruları 5-12 Kasım 2018'de alınacak.

Merkez yoklaması

MKYK'mızın kararıyla bütün seçim çevrelerinde partimiz adayların tespiti ve sıralamasında 'merkez yoklaması' usulünü uygulayacak.

ABD'nin kararı

Karar Erdoğan-Trump görüşmesinde alındı. Yaptırım kararı yanlış bir karardı. Türkiye'den yargı süreçlerine saygılı olmalarını bekliyorduk. Türkiye ABD arasındaki tarihi ilişkinin derinliğine yakışmayan bir karardı. Sonuç olarak bu kaldırıldı. Bu ilişkilerin normalleşmesi için önemli bir adımdı.

Kılıçdaroğlu'na tepki

Kılıçdaroğlu, İstiklal Marşı'nda da ırkçı ifadeler yer aldığını söylüyor. Erdoğan emin olun İstiklal Marşı'nı okumamıştır diyor. İstiklal Marşı bütünüyle okununca bir ırkçı yaklaşım söz konusu değildir. İstiklal Marşı bizim söz bayrağımızdır.

Andımız kararı üzerinden İstiklal Marşı'nı yargılamaya çalışması, Allah kimseye nasip etmesin böyle bir şeyi, Kılıçdaroğlu'na nasip oldu maalesef. Bu son derece reddettiğimiz, yanlış bulduğumuz bir durumdur

Kılıçdaroğlu'nun İstanbul Havalimanı hakkında sözleri

'Bitmeyen Havalimanı' diyor. Kılıçdaroğlu'nun söylediği şeyin gerçek hayat ile bir ilgisi yok. Gerçeklikle ilişkisi kopmuş, gerçek değil. CHP'de hiç bir şeyin değişmediğini görüyoruz. Değişmemeye yeminli bir yapının karşımızda olduğunu bir kez daha görüyoruz. Siyasal genetiği itibariyle değişime karşı mücadele misyonu belirlemiş kendisine.

Cemal Kaşıkçı cinayeti

Kılıçdaroğlu iftiralarıyla yapmaya çalıştığı, birtakım dış odaklarca odak saptırma operasyonunun içerideki sözcüsü olmasıdır.

Haber Tarihi: 02 Kasım 2018 Cuma 18:17
  1. İstanbul
  2. Ömer Çelik
  3. ak parti

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