AK Parti'den Trump'a tepki: Bu hastalıklı bir açıklamadır

AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş Ülke TV'de Mustafa Yıldız'ın sunduğu Odak Noktası'na konuk oldu ve çok önemli açıklamalarda bulundu.

AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş ABD Başkanı Trump'ın Türkiye'ye yönelik haddini aşan ifadeleri için sert ’Trump’ın açıklaması her bakımdan hastalıklı bir açıklamadır. CHP oynanan büyük oyunu görmüyorsa söylenecek söz yok.' dedi.