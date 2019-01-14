AK Parti'den Trump'a tepki: Bu hastalıklı bir açıklamadır
AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, Trump'ın Türkiye'ye yönelik tehditkar açıklamalarına yanıt verdi. Kurtulmuş, "Trump’ın açıklaması her bakımdan hastalıklı bir açıklamadır." dedi.14 Ocak 2019 Pazartesi 16:44
AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş Ülke TV'de Mustafa Yıldız'ın sunduğu Odak Noktası'na konuk oldu ve çok önemli açıklamalarda bulundu.
AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş ABD Başkanı Trump'ın Türkiye'ye yönelik haddini aşan ifadeleri için sert ’Trump’ın açıklaması her bakımdan hastalıklı bir açıklamadır. CHP oynanan büyük oyunu görmüyorsa söylenecek söz yok.' dedi.
YORUM YAZ