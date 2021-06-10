AK Parti'den "Süleyman Soylu ve 15 vekil" açıklaması
AK Partili Bülent Turan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve 15 vekil iddiasına ilişkin açıklama yaptı. BBC Türkçe'ye tepki gösteren Turan, "Konu ile ilgili kulis bilginiz doğru değildir" dedi.
AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, suç örgütü lideri Sedat Peker'in iddiaları sonrası İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklamalarından 15 milletvekilinin rahatsızlık duyduğu iddiasıyla BBC Türkçe'nin kulis haberiyle ilgili açıklama yaptı.
"Kulis bilginiz doğru değildir"
Turan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun "10 bin dolar alan siyasetçiyi" tanıyorum sözleri sonrasında AK Partili 15 vekilin parti yönetimine rahatsızlığını ilettikleri iddialarını net bir dille yalanladı. Turan, "Konu ile ilgili kulis bilginiz doğru değildir" dedi.