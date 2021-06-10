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Gündem AK Parti'den "Süleyman Soylu ve 15 vekil" açıklaması
Gündem

AK Parti'den "Süleyman Soylu ve 15 vekil" açıklaması

AK Partili Bülent Turan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve 15 vekil iddiasına ilişkin açıklama yaptı. BBC Türkçe'ye tepki gösteren Turan, "Konu ile ilgili kulis bilginiz doğru değildir" dedi.

Yeniakit Publisher
2021-06-10 17:25:00 - 2021-06-10 17:42:23
AK Parti'den "Süleyman Soylu ve 15 vekil" açıklaması

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, suç örgütü lideri Sedat Peker'in iddiaları sonrası İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklamalarından 15 milletvekilinin rahatsızlık duyduğu iddiasıyla BBC Türkçe'nin kulis haberiyle ilgili açıklama yaptı.

"Kulis bilginiz doğru değildir"

Turan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun "10 bin dolar alan siyasetçiyi" tanıyorum sözleri sonrasında AK Partili 15 vekilin parti yönetimine rahatsızlığını ilettikleri iddialarını net bir dille yalanladı. Turan, "Konu ile ilgili kulis bilginiz doğru değildir" dedi.

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Yorumlar

HACI

Eğer gerçekse 15 vekil neden rahatsızlık duyar
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Misafir

UTANMA OLMAZ. KUL HAKKINI VE BASKALARININ PARALARINA COKERLER.  
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