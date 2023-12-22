  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem AK Parti'den şehitlerimiz için taziye mesajı
Gündem

AK Parti'den şehitlerimiz için taziye mesajı

Yeniakit Publisher
2023-12-22 23:45:00 -
AK Parti'den şehitlerimiz için taziye mesajı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Irak'ın kuzeyinde şehit olan askerler için taziye mesajı yayımladı.

Sözcü Çelik, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Pençe Harekat bölgesinde terör örgütü PKK ile girilen çatışmada şehit olan kahraman Mehmetçiklerimize Allah’tan rahmet diliyoruz. Değerli ailelerinin, silah arkadaşlarının ve milletimizin başı sağ olsun. Çatışmada yaralanan Mehmetçiklerimize de acil şifalar diliyoruz” ifadelerine yer verdi.

Şehit annesinden İmamoğlu’na: "Benim çocuğum reklam malzemesi değil"
Şehit annesinden İmamoğlu’na: “Benim çocuğum reklam malzemesi değil”

Gündem

Şehit annesinden İmamoğlu’na: “Benim çocuğum reklam malzemesi değil”

MSB acı haberi duyurdu! 3 askerimiz şehit oldu
MSB acı haberi duyurdu! 3 askerimiz şehit oldu

Gündem
ÖNE ÇIKAN VİDEO

MSB acı haberi duyurdu! 3 askerimiz şehit oldu

TBMM Başkanı'ndan şehitlerimiz için taziye mesajı
TBMM Başkanı'ndan şehitlerimiz için taziye mesajı

Gündem

TBMM Başkanı'ndan şehitlerimiz için taziye mesajı

Türkiye şehitlerine ağlarken Özgür Özel'in mesajına tepki yağdı
Türkiye şehitlerine ağlarken Özgür Özel'in mesajına tepki yağdı

Siyaset

Türkiye şehitlerine ağlarken Özgür Özel'in mesajına tepki yağdı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23