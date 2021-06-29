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Gündem AK Parti’den peş peşe Elmalı Davası açıklaması! “Tutuksuz yargılama kararı vicdanları isyan ettirmiştir”
Gündem

AK Parti’den peş peşe Elmalı Davası açıklaması! “Tutuksuz yargılama kararı vicdanları isyan ettirmiştir”

Antalya'da iki çocuğa cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklanan annenin ve çocukların üvey babasının adli kontrolle serbest bırakılmasına tepki yağırken, AK Parti’den peş peşe açıklamalar geldi.

Yeniakit Publisher
2021-06-29 15:22:00 -
AK Parti’den peş peşe Elmalı Davası açıklaması! “Tutuksuz yargılama kararı vicdanları isyan ettirmiştir”

 Yeni akit  Ankara 

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ve AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan Elmalı Davası’na ilişkin sosyal medya hesaplarından açıklamada bulundu.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, konuyla ilgili sosyal medya hesabından, “AK Parti olarak Antalya Elmalı'da iki evladımızın istismar edilmesi davasını yakından takip ediyoruz. Faillerin mümkün olan en ağır cezayı alması en büyük temennimizdir. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’mız hem yargılama sürecine müdahil olmuştur; hem de evlatlarımızı ihtiyaç duydukları hizmetlerle desteklemeye devam etmektedir. Evlatlarımız güven altındadır. Adaletin tecelli edeceğine inanıyoruz. Hukuki süreçleri takip ediyoruz. Adalet kurumu herşeyi açığa çıkaracaktır. Vicdanlarıyla bu evlatlarımıza destek olan herkese şükranlarımızı sunuyoruz” açıklamasında bulundu.

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan da “Hukuk yazılı kurallar kadar toplum vicdanının da sesi olmalıdır. Alçaklara, çocuk istismarcılarına cesaret gibi algılanabilecek kararlara imza atılmamalı! 2 yavrumuzun ifadeleri, çizimleri, raporlara rağmen tutuksuz yargılama kararı vicdanları isyan ettirmiştir” ifadelerini kullandı.


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