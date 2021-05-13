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Siyaset AK Parti'den muhalefete 'Sedat Peker'' tepkisi
Siyaset

AK Parti'den muhalefete 'Sedat Peker'' tepkisi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik sosyal medya hesabından bakanlara, kabinede görev alanlara ve AK Parti’ye saldıranlara cevap verdi.

Yeniakit Publisher
2021-05-13 15:30:00 -
AK Parti'den muhalefete 'Sedat Peker'' tepkisi

 Yeniakit  Ankara 

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

Parti Sözcüsü Ömer Çelik;

“İllegal/mafyatik kişiliklerin tezviratlarını esas kabul ederek İçişleri Bakanımıza, Bakanlarımıza, Kabinemize, AK Partimize ve siyaset arkadaşlarımıza saldıran muhalefet siyasetçileri sadece kendilerine kişiliksiz notlar veriyorlar.”

“Suç örgütü mensubu şahısların hezeyanlarının peşine düşerek siyaset arkadaşlarımızı hedef alanlar aslında kendi referanslarının suç örgütü mensupları olduğunu itiraf etmekten başka birşey yapmıyorlar”

“Muhalefetin siyasi demeç verirken kendisini suç örgütü mensubu bir şahsın ifadelerinden beslenmek zorunda hissetmesi, siyasetin en temel ilkesinden ahlaki bir sapmadır”


Yeni Akit Gazetesi
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Yorumlar

Can

Susurluk u yasamis bir ülke olarak bunun mercii savcilar olmasi lazim öyle yok demek ile bitmiyor. Ama adalete de güven kalmadi. Ilahi adalete kaldi isler.
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AFFEDEN

 KATİL MAFYA BOZUNTUSUNU KATIL CANİLERİ AFFEDEN ..
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