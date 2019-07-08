0553 313 94 23

AK Parti'den Merkez Bankası açıklaması

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, Merkez Bankası Başkanı'nın görevden alınmasının Anayasa'ya aykırı olduğu yönündeki iddialara ilişkin,"Yapılan iş kanunlara uygundur" dedi.

08 Temmuz 2019 Pazartesi 13:35
AK Parti'den Merkez Bankası açıklaması

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. 

Muş, "Varlık barışını 6 ay daha uzatmayı teklif ediyoruz" dedi.

Merkez Bankası kanununda değişikliğe gidileceğini açıklayan Muş, "Yedek akçe olarak ayrılan oranları Türk Ticaret Kanunu ile uyumlu hale getiriyoruz. Yüzde 10 olarak yedek akçenin ayrılmasını teklif ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Muş'un açıkladığı bir diğer teklifse, yurt dışına çıkış harcının 15 liradan 50 liraya çıkarılması oldu.

Merkez Bankası'ndaki değişim

Muş, son günlerde gündemde olan Merkez Bankası'ndaki görev değişimine de değindi. Değişikliğin hukuksuz olduğuna dair iddiaları hatırlatan Muş, "Bunlar doğru değildir, yapılan uygulama hukukidir" diye konuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 08 Temmuz 2019 Pazartesi 13:35
  1. AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş
  2. Merkez Bankası

YORUM YAZ

  • osmanosman48 dk önce
    anayasa mahkemesine gidip kanuna uygun olup olmadığını tesbit etsin.

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Arnautovic ve El Shaarawy Çin Süper Ligi'ne gitti
  1. Arnautovic ve El Shaarawy Çin Süper..
  2. Hakkari Belediyesi haziran ayı..
  3. Havuzda akıma kapılan çocukları..
  4. Menemenspor'da çifte imza
  5. Ali Babacan istifa dilekçesini AK..
  6. Konya’da özel öğrencilerin hasat..
  7. Kızılay’dan Kabalar Köyüne battaniye..
  8. TBMM Başkanlığı'na sunuldu! AK..
  9. Mısır'daki akaryakıt zammı sosyal..
  10. Tanca Akdeniz 2 Limanı Afrika'nın yeni..
  11. İntihar eden polis memuru toprağa..
  12. Sanayi devinden Kocaeli’de eğitim ve..
  13. GÜNCELLEME 2 - Pendik'te araca saldırı..
  14. Anadolu Efes, Alec Peters'i kadrosuna..
  15. Sınır birliklerine komando sevkiyatı
  16. AK Parti varlık barışını altı ay daha..
  17. THY’den şehit Eren Bülbül’ün kabrine..
  18. Sıla'ya 5 kuruş ödenmeyecek!..
  19. Aydemir’den Erzurum’u Beyatlıca tarif
  20. Yeni partinin çatısını Beşir Atalay..
  21. Spot piyasada doğal gaz fiyatları
  22. Kuveyt Türk'ten evlilik hazırlığı..
  23. İzmit’te 13,3 milyon metreküp su..
  24. Karaköprü’de semt pazarı hizmete..
  25. Büyükşehir Manavgat’ta dağları kırıp..
  26. Hamile kadına dehşeti yaşatmıştı.....
  27. Malatya 'Bakanlık' istiyor
  28. Çöpçüler sabah mesaisinde bu halde..
  29. Bozüyük’te Emekliler Haftası kutlandı
  30. Çanakkale’de 52 düzensiz göçmen..
Başkan Erdoğan açıkladı! Çetinkaya bu yüzden görevden alındı
Başkan Erdoğan açıkladı! Çetinkaya bu yüzden görevden alındı
Savcı Sayan yeni nikah uygulamasını duyurdu!
Savcı Sayan yeni nikah uygulamasını duyurdu!
Ali Babacan'dan İYİ Parti hamlesi! O isme teklif götürdü
Ali Babacan'dan İYİ Parti hamlesi! O isme teklif götürdü
CHP’de liyakat yok partizanlık var
CHP’de liyakat yok partizanlık var
MİT Başkanı Hakan Fidan’dan dikkat çeken açıklama! ‘Diplomatik istihbarat’
MİT Başkanı Hakan Fidan’dan dikkat çeken açıklama! ‘Diplomatik istihbarat’

Günün Karikatürü

7 Temmuz 2019
Beşiktaş'ta deprem! Burak Yılmaz'la yollar ayrılıyor
Beşiktaş'ta deprem! Burak Yılmaz'la yollar ayrılıyor
CHP’de işler karıştı! Şimdiden İmamoğlu’na göre hareket edenler, Kılıçdaroğlu’nu rahatsız etti... “Tetikte bekliyor”
CHP’de işler karıştı! Şimdiden İmamoğlu’na göre hareket edenler, Kılıçdaroğlu’nu rahatsız etti... “Tetikte bekliyor”