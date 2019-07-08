AK Parti'den Merkez Bankası açıklaması

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Muş, "Varlık barışını 6 ay daha uzatmayı teklif ediyoruz" dedi.

Merkez Bankası kanununda değişikliğe gidileceğini açıklayan Muş, "Yedek akçe olarak ayrılan oranları Türk Ticaret Kanunu ile uyumlu hale getiriyoruz. Yüzde 10 olarak yedek akçenin ayrılmasını teklif ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Muş'un açıkladığı bir diğer teklifse, yurt dışına çıkış harcının 15 liradan 50 liraya çıkarılması oldu.

Merkez Bankası'ndaki değişim

Muş, son günlerde gündemde olan Merkez Bankası'ndaki görev değişimine de değindi. Değişikliğin hukuksuz olduğuna dair iddiaları hatırlatan Muş, "Bunlar doğru değildir, yapılan uygulama hukukidir" diye konuştu.