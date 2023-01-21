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Gündem AK Parti'den Kur'an-ı Kerim'e yapılan alçak saldırıya sert tepki
Gündem

AK Parti'den Kur'an-ı Kerim'e yapılan alçak saldırıya sert tepki

İsveç'te Kur'an-ı Kerim'e yapılan alçak saldırıya tepki gösteren AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Kur'an-ı Kerim'in yakılmasına izin verilmesi, tüm dinlere ve inanç hürriyetine karşı bir tehdittir. İsveç, insanlığın en önemli değerlerinin tehdit edilmesini teşvik etmiştir" ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2023-01-21 18:36:00 -
AK Parti'den Kur'an-ı Kerim'e yapılan alçak saldırıya sert tepki

İsveç'te Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakılmasına ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, şunları kaydetti:

"İsveç, bugün insanlık suçu olan alçakça bir eyleme izin vermiştir. Bu bir ifade hürriyeti değildir, tüm insani değerlere karşı düşmanca bir yaklaşımdır. İsveç makamları insanlığa karşı suç olan bir eylemin parçası olmuştur. Kur'an-ı Kerim'in yakılmasına izin verilmesi tüm dinlere ve inanç hürriyetine karşı bir tehdittir. İsveç, insanlığın en önemli değerlerinin tehdit edilmesini teşvik etmiştir."

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