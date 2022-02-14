AK Parti'den kritik zam açıklaması

AK Parti Grup Başkan Vekili, Mahir Ünal, “Bu zamları devlet yapmıyor. Uluslararası piyasalardan gelen zamlar bir süredir yansıtılmaya başlandı. Bunun karşılığında ne yaptık. Asgari ücrette yüzde 50'ye varan bir artış yaptık. Yaşadığımız sorunlar pandemiden ve küresel anlamdaki ekonomik daralmadan kaynaklı bir durum” dedi.

Ünal, tv100 canlı yayınında Pazar Siyaseti programında Pınar Işık Ardor'un gündeme ilişkin sorularına yanıt verdi.

"6 muhalefet liderini aktör yapan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’dir"

“90'lı yıllar küresel ölçekte fırsat yıllarıydı ve Türkiye o dönemlerde birçok fırsat kaçırdı. Kendi içindeki siyasi çalkantılar ve çekişmelerle 42 yılını feda ve heba etti” diyen Ünal, “Türkiye son 20 yıldır her alanda ulaşım, sağlık ve eğitim alanında ilerleme kaydetmiştir. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi Türkiye'de siyaseti, kıymetli hale getirdiğini ve yüzde 1 oy alan bir siyasi partinin bile değer kazandığını gösteriyor. 6 muhalefet liderini aktör yapan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemidir” ifadelerini kullandı.

"Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem ifadesi sorunlu bir ifadedir"

“Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem” ifadesinin sorunlu olduğunu savunan Ünal, “Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem dediklerinde bunun zayıf olduğunu ve güçlendirilmesi gerektiğini kabul ediyorlar. Bugün İtalya koalisyonlarla boğuşan bir ülke. Koalisyonları yasaklayan bir yasal düzenleme bile yaptılar. Ama burada da ittifaklar var. Bu sistemin güzel tarafı öğrenen bir organizasyon olması, kendisini yenileyebiliyor ve güncelleyebiliyor olması” diye konuştu.

“Bu zamları devlet yapmıyor”

Pandeminin başından itibaren doğalgaza ve elektriğe sübvanse getirdiklerini doğalgazın yüzde 75’ini, elektriğin de yüzde 50’sini yaklaşık 2 yıl boyunca devletin sübvanse ettiğini ifade eden Ünal, “Almanya elektrik ve doğalgazda sübvanseye gitmedi ama biz yaklaşık 165 milyarlık sübvanse oluşturduk. Bu zamları devlet yapmıyor. Uluslararası piyasalardan gelen zamlar bir süredir yansıtılmaya başlandı. Bunun karşılığında ne yaptık. Asgari ücrette yüzde 50'ye varan bir artış yaptık. Yaşadığımız sorunlar pandemiden ve küresel anlamdaki ekonomik daralmadan kaynaklı bir durum. Bugün hiper enflasyon ABD'nin yaşadığı bir sorun değil mi?” diye sordu.

Ünal şöyle devam etti:

Amerika'da yüzde 7'lere ulaşmış durumda enflasyon. Bütün dünya enflasyonla boğuşuyor. Enerji Bakanımızın görüşmeleri ve çalışmaları var. Hazine ve Maliye Bakanımız bir paket açıkladı. Önümüzdeki hafta Bakanlar Kurulun'da bu konu gündeme gelecek ve sanıyorum bu konuda bir açıklama yapılacak. Hükümet ve devlet milletin yanındadır.

"İmamoğlu bir siyasi aktör değil"

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu için “Hep hologram gibi gördüm, AK Parti karşıtlığının, Erdoğan karşıtlığının ortaya çıkardığı bir figür” diyen Ünal, “Siyasi bir fikir karşıtlıktan besleniyorsa o gölgedir, güneş değildir” dedi.