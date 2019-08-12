AK Parti'den kritik operasyon açıklaması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, Kahramanmaraş Valiliği önünde düzenlenen bayramlaşma töreninin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, İslam coğrafyasının Kurban Bayramı'nı kutlayarak, bayramın hayırlara vesile olması, tüm dünyaya barış ve huzur getirmesi temennisinde bulundu.

Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kudretli bir devlet olduğunu vurgulayan Ünal, Fırat'ın doğusuna yönelik olası operasyona ilişkin, şunları kaydetti:

"Hem sınır güvenliği açısından hem de bölge güvenliği açısından haklarımızı korumaya dönük gerekli her şey yapılmakta. Türkiye, önümüzdeki süreçte çok daha güçlü bir şekilde yoluna devam edecek. Çünkü Türkiye, çok yüksek bir direnç göstermiştir. Türkiye adeta 2013'ten beri kendisine dönük yapılan ve bir dayanıklılık testi niteliğindeki süreci başarıyla bitirmiştir. Türkiye türbülanstan çıkmıştır. Bundan sonrası Türkiye'nin 2023'e kadar inşallah şahlanma dönemi olacaktır."

Ünal, AK Parti'nin kuruluş yıl dönümüne ilişkin de değerlendirmelerde bulunarak, "14 Ağustos, AK Parti'nin 18. kuruluş yıl dönümü. O yüzden Türkiye sevdasıyla yaşımız 18 diyoruz. 17 yıldan beri AK Parti Türkiye'yi büyük bir aşkla, büyük bir şevkle, güçle, cesaretle ve özveriyle taşıyor. İnşallah nice 10 yıllar, milletimiz AK Parti'yi görevlendirdiği sürece de taşımaya devam edecektir" dedi.