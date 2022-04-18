AK Parti'den Karamollaoğlu'na sert tepki: Böyle bir sorumsuzluk olabilir mi?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında AK Parti Genel Merkezi'nde toplanan AK Parti MYK sonrasında parti sözcüsü Ömer Çelik açıklama yaptı.

Çelik, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun katıldığı televizyon programında Suriye'yle ilgili tepki çeken sözleriyle ilgili soruya cevap verdi.

Çelik, Karamollaoğlu'nun 'Suriye'yi karıştıran ilk adımları Türkiye attı, AK Parti attı. Suriye kan gölüne döndü' şeklindeki ifadelerine şu cevabı verdi;

'Gerçekten çok yazık'

Çelik, "Çok büyük bir haksızlık, çok üzüntü verici, kendi ülkesini, kendi ülkesinin hükümetini şikayet eden, olmayan bir şeyi varmış gibi anlatan bir yaklaşım. Temel Bey’in bu söylediği şey gerçeklikle uyuşmayan, doğru olmayan bir şey. Daha ileri şeyler söylemek istemiyorum, çünkü çok büyük bir haksızlık. Bir genel başkanın daha basiretli ve konuyu bilerek konuşması lazım. Elinde kan olanı hedef almıyorsun, oraya kan girmesin diye uğraşan Cumhurbaşkanımızı, Türkiye’yi hedef alıyorsun, gerçekten çok yazık” diye konuştu.

Ömer Çelik şu ifadelerini kullandı;

'Çok vicdansız bir şey'

Esat bununla ilgili olarak Türkiye'den bazı heyetlerin gelmesini, kendisine yardımcı olmasını istemişti. Türkiye Suriye'de bu ilişkileri kurup da, Arap baharının dalgasının olumsuz bir şeye dönüşmemesi için birtakım demokratik adımlar atmasını Esat'a tavsiye ederken, Batılı dostlarımız bizi haydut bir devletle işbirliği yapmakla suçluyordu.

Türkiye Suriye ile ilişki kuruyor diye, Suriye'yi uluslararası toplumun parçası haline getirecek adımları tavsiye ediyor diye, 'Türkiye eksen kayması' içerisinde diyorlardı. Biz de o zaman 'Türkiye'nin ekseni Ankara'dır' diyorduk. Cumhurbaşkanımız Arap baharının getirdiği büyük dalgayı değerlendirdikten sonra demokratik adımlar atılarak orada açığın kapatılması için bu önerileri getirmişti.

Böyle sorumsuzluk olabilir mi?

Cumhurbaşkanımız Esat'la görüşürken arkadaşlarımız oralardaydı. Cumhurbaşkanımızın bu yaklaşımına dönük olarak takdirlerini dinledik. Cumhurbaşkanımız Esat'a sakin olmasını söylemişti. Ramazan ayında bu katliamlar yükseldi. Esat yönetimi tam tersi sistematik bir katliam mekanizması gibi çalışmaya başladı. Halkın belli kesimini tamamen imhaya dönük bir tablo ortaya koymaya çalıştı, o zaman Cumhurbaşkanımız güçlü bir şekilde sesini yükseltti. Ne demişti o zaman Obama 'Kırmızı silah kullanmaları bizim kırmızı çizgimizdir' demişti. Kimyasal silah kullanıldı, müdahale edilmedi. O zaman Cumhurbaşkanımız bu noktaya iş gelmesin, bu kadar insan ölmesin diye Türk sınırından itibaren 30 kilometrelik güvenli bölge oluşturulmasını söyledi. Cumhurbaşkanımızın söylediği 30 kilometrelik uçuşa yasak güvenli bölüm oluşturulsaydı, bu insanların Türkiye'ye, Avrupa'ya gitmelerine, Akdeniz sularında boğulmaya imkan verecek bir tablo ortaya çıkacaktı.

Saadet Partisi Genel Başkanının bilerek konuşması lazım. Böyle bir sorumsuzluk olabilir mi? Elinde kan olanı hedef almıyorsun, 'oraya kan girmesin' diyen sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alıyorsun. Gerçekten çok üzüntü verici.