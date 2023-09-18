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Siyaset AK Parti'den ittifak açıklaması! Yeniden Refah ile ilgili dikkat çeken sözler
Siyaset

AK Parti'den ittifak açıklaması! Yeniden Refah ile ilgili dikkat çeken sözler

Yeniakit Publisher
2023-09-18 15:22:00 -
AK Parti'den ittifak açıklaması! Yeniden Refah ile ilgili dikkat çeken sözler

AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkanı ve Samsun Milletvekili Yusuf Ziya Yılmaz yerel seçim sürecine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Cumhur İttifakı'nın son durumuna değinen Yılmaz, "2018 yılındaki seçimden bugüne kadar MHP ve BBP ile son derece olgun, ittifak ruhuna herhangi bir şekilde zeval vermeyecek saygılı bir birlikteliğimiz oldu. Bu önümüzdeki günlerde de inşallah devam edecek" dedi.

Büyük kongreyi işaret etti!

AK Parti Ankara İl Başkanlığı'nda basın toplantısı düzenleyen Yusuf Ziya Yılmaz, ittifak görüşmelerinin AK Parti'nin büyük kongresinden sonra başlayacağını belirtti.

"Şüphesiz biz MHP ile ittifak içerisindeyiz. BBP de var. Yeniden Refah Partisi de zaman zaman bazı konularda ittifak içerisinde, bazı konularda da ittifak dışında hareket ediyor. İnşallah bu seçimde de ittifak içinde hareket ederiz." diyen Yılmaz, "Biz bir kere müttefikiz." mesajı verdi.

Yılmaz sözlerinin devamında muhalefetin tutarsız ittifak açıklamalarını eleştirdi:

Muhalefette biri 'Ben ittifak yapmayacağım. Kendi adayımı çıkartacağım' diyor. Diğeri de 'Öyle dediğine bakma, belli yerlerde anlaşacağız' diyor. Sonra dönüyor diğeri diyor ki 'Böyle dedik ama bazı yerlerde tabanda bazı şeyler olabilir'. O gelgitler bizi çok ilgilendirmiyor. Biz işimizi çok iyi yapan, dersine de çok iyi çalışan bir ekibiz.
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