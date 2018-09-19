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AK Parti'den ittifak açıklaması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, yerel seçimde ittifak yapıp yapmayacakları ile ilgili bir soruyu "Bu bizim için stratejik bir mesele değil, şartlar oluşursa değerlendirilir" şeklinde cevapladı.

19 Eylül 2018 Çarşamba 11:08
AK Parti'den ittifak açıklaması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, yerel seçimde ittifak yapıp yapmayacakları ile ilgili bir soruyu, "Bu bizim için stratejik bir mesele değil, şartlar oluşursa değerlendirilir" şeklinde yanıtladı.

"BİZİM İÇİN İTTİFAK MESELESİ STRATEJİK BİR MESELE DEĞİL"

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Bizim için ittifak meselesi stratejik bir mesele değil, şartlar oluştuğunda değerlendirilir" dedi.

"OLMUŞ BİTMİŞ BİR MESELE, BELEDİYE BAŞKANIMIZ İSTİFA ETMİŞTİR"

Kurtulmuş, Ordu Belediye Başkanı'nın istifası hakkında, "Olmuş bitmiş bir mesele, belediye başkanımız istifa etmiştir" ifadelerini kullandı.

Haber Tarihi: 19 Eylül 2018 Çarşamba 11:08
  1. Ordu
  2. Numan Kurtulmuş
  3. AK Parti MHP ittifakı

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