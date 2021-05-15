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AK Parti’den iklim vurgusu!
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Siyaset AK Parti’den iklim vurgusu!
Siyaset

AK Parti’den iklim vurgusu!

AK Partili siyasetçiler sosyal medya hesaplarından iklim değişmesin diye, atıkların değere dönüştüklerini söylediler.

Yeniakit Publisher
2021-05-15 16:43:00 -
AK Parti’den iklim vurgusu!

yeniakit.com.tr

Sosyal medya hesaplarından paylaşımında bulunan milletvekilleri iklim vurgusu yaptılar.

AK Parti Tanıtım ve Medya Başkanı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, “Son 19 yılda Türkiye, iklim değişikliği tehlikesine karşı yenilenebilir enerji kaynaklarını ve orman varlığını arttırmış, doğal yaşamı korumak için Sıfır Atık Projesi ile dünyaya örnek bir vizyonu hayata geçirmiştir. Doğaya saygı, insana saygıdır” ifadelerini kullanırken, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, “Cumhurbaşkanımız Sn. @RTErdogan liderliğinde Türkiye olarak son 18 yılda dünyayı ve insanlığı ilgilendiren hiçbir meseleye kayıtsız kalmadığımız gibi iklim değişikliğiyle mücadele ve uyum konusunda da çok büyük adımlar attık” dedi.

AK Parti İstanbul Milletvekili Ravza Kavakçı Kan, ise “Son 18 yılda her alanda olduğu gibi, dünyamızı korumak için de iklim değişikliğiyle mücadele ve uyum konusunda çok büyük adımlar attık. Teşekkürler Sn. Cumhurbaşkanım @RTErdogan” şeklinde mesaj paylaştı.

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