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Siyaset

AK Parti'den "gündem" vurgusu: Sadece yetkililerce açıklanır

AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda partinin gündeminin başta Genel Başkan olmak üzere ancak ve sadece yetkililer tarafından açıklanabileceğini bildirdi.

Yeniakit Publisher
2020-07-27 16:09:00 -
AK Parti'den "gündem" vurgusu: Sadece yetkililerce açıklanır

AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "AK Parti'nin siyaseti, 'ajandası' 18 yıllık iktidarında kayıtlıdır. Her beyanı, her yazıyı, her provokatör itirazı ya da mukabilini AK Parti zannetmek sadece yanılsamadır. Partinin fikriyatı, gündemi başta Genel Başkan olmak üzere ancak ve sadece yetkililerce açıklanır" ifadelerini kullandı.

 

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