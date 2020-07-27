AK Parti'den "gündem" vurgusu: Sadece yetkililerce açıklanır
AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda partinin gündeminin başta Genel Başkan olmak üzere ancak ve sadece yetkililer tarafından açıklanabileceğini bildirdi.
AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "AK Parti'nin siyaseti, 'ajandası' 18 yıllık iktidarında kayıtlıdır. Her beyanı, her yazıyı, her provokatör itirazı ya da mukabilini AK Parti zannetmek sadece yanılsamadır. Partinin fikriyatı, gündemi başta Genel Başkan olmak üzere ancak ve sadece yetkililerce açıklanır" ifadelerini kullandı.