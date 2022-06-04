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Siyaset AK Parti'den flaş adım! Resmen başladı
Siyaset

AK Parti'den flaş adım! Resmen başladı

AK Parti'de birçok gündem maddesinin masaya yatırılacağı Kızılcahamam kampı başladı.

Yeniakit Publisher
2022-06-04 09:45:00 -
AK Parti'den flaş adım! Resmen başladı

AK Parti'nin Kızılcahamam kampı başladı. Kampta dış politikadan ekonomiye kadar birçok konu masaya yatırılacak.

Ekonomi, güvenlik, dış politika...

AK Parti önemli gündem başlıklarıyla 30'uncu İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nı yapacak.

"Türkiye için güven ve istikrar" temasıyla düzenlenecek kamp, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasıyla başlayacak.

Kampta bakanlar dış politika, güvenlik ve ekonomi sunumları yapacak

Birinci gün Meclis çalışmaları, ekonomi, güvenlik ve dış politika oturumları yapılacak.

Kampın ikinci gününde de tarım ve enerji oturumları olacak.

Basına kapalı bölümlerde bazı bakanlar, genel başkan yardımcıları ve TBMM Grup Başkanı İsmet Yılmaz, çalışmalara ilişkin sunum yapacak.

Teşkilata "sahada daha aktif olun" talimatı verilecek

2023 seçim hazırlıkları da kampın önemli başlıklardan. Hazırlıklar teşkilatla enine boyuna değerlendirilecek. Erdoğan, milletvekillerine "Daha çok sahada daha aktif çalışın" talimatı verecek.

Kamp, Erdoğan'ın kapanış konuşmasıyla pazar günü sona erecek.

 

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