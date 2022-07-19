  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Siyaset AK Parti'den flaş açıklama: Doğru bir karardır
Siyaset

AK Parti'den flaş açıklama: Doğru bir karardır

AK Parti Grup Başkanvekili ve Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç resmi sosyal medya hesabından, Danıştay 10. Dairesi, İstanbul Sözleşmesi'nin feshine ilişkin 20 Mart 2021 tarihli Cumhurbaşkanı Kararının iptal istemini reddetmesine ilişkin paylaşımda bulundu.

Yeniakit Publisher
2022-07-19 19:04:00 -
AK Parti'den flaş açıklama: Doğru bir karardır

 yeniakit  Ankara 

Danıştay 10. Dairesi, İstanbul Sözleşmesi'nin feshine ilişkin 20 Mart 2021 tarihli Cumhurbaşkanı Kararının iptal istemini reddetti.

Resmi sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan AK Parti Grup Başkanvekili ve Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç , "Danıştay 10.Dairesi, İstanbul Sözleşmesi'nin feshine dair 20.03.2021 tarihli Cumhurbaşkanı Kararının iptal istemini reddetti. Karar, hukuka uygun, yerinde, doğru bir karardır. Anayasa ve mevzuatımıza göre Milletlerarası antlaşmayı onaylama/fesih yetkisi Cumhurbaşkanı’na aittir" dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23