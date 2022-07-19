AK Parti'den flaş açıklama: Doğru bir karardır
AK Parti Grup Başkanvekili ve Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç resmi sosyal medya hesabından, Danıştay 10. Dairesi, İstanbul Sözleşmesi'nin feshine ilişkin 20 Mart 2021 tarihli Cumhurbaşkanı Kararının iptal istemini reddetmesine ilişkin paylaşımda bulundu.
yeniakit Ankara
Danıştay 10. Dairesi, İstanbul Sözleşmesi'nin feshine ilişkin 20 Mart 2021 tarihli Cumhurbaşkanı Kararının iptal istemini reddetti.
Resmi sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan AK Parti Grup Başkanvekili ve Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç , "Danıştay 10.Dairesi, İstanbul Sözleşmesi'nin feshine dair 20.03.2021 tarihli Cumhurbaşkanı Kararının iptal istemini reddetti. Karar, hukuka uygun, yerinde, doğru bir karardır. Anayasa ve mevzuatımıza göre Milletlerarası antlaşmayı onaylama/fesih yetkisi Cumhurbaşkanı’na aittir" dedi.