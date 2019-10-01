AK Parti'den Faruk Çelik'e cevap!

AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı, Habertürk Ankara Temsilcisi Bülent Aydemir ve Haber Müdürü Sibel Erdem'in sorularını cevapladı.

Gündeme dair açıklamalarda bulunan Bostancı, af tartışması konusunda, "KHK'lılar diye bir grup yok. Farklı nitelikli insanlar var. Bunları ayırmak için OHAL Komisyonu'nu kurduk. Bunlar kolay işler değil. Terörle mücadele ediyorsun... Topluma nüfuz etmiş o yüzden devlet aklıyla bu işleri sürdürmek lazım" diye konuştu.

Faruk Çelik'in yüzde 40 çıkışı

Yüzde 50+1 oranının düşürülmesi yönünde başlayan tartışmaya değinen Bostancı, "Bizim gündemimizde böyle bir çalışma söz konusu değil. Faruk Bey kendisi öyle bir değerlendirmede bulunmuş. Mesele çoğunluk olmaktan önce bir fikir teşekkül eder, sonra sayısal çoğunluğa bakılır. Sayın Faruk Çelik'in kendi kanaati" dedi.

Faruk Çelik'ten dikkat çeken öneri: Yüzde 40 alan isim seçilsin