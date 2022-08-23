AK Parti'den erken seçim açıklaması: Seçim takvimiyle ilgili...

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Seçim takvimiyle ilgili değişiklik yok, seçimler zamanında yapılacak. Erken seçim ve benzeri spekülasyonların hiçbirinin ne bir temeli ne bir manası var" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, parti genel merkezinin önünde basın toplantısı düzenledi. Çelik üst üste defalarca kez yarışı kazanan muhalefetin sık sık gündeme getirdiği erken seçimle ilgili açıklamada bulundu.

"Seçimler zamanında yapılacak"

Çelik açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

Düzenli olarak seçime kadar bu toplantıları yapmaya devam edeceğiz. Seçimle ilgili bir takvim değişikliği yok. Erken seçim olması söz konusu değil, seçimler zamanında yapılacak. Seçime dair de şimdiden bir takvimin başlaması normal. Seçimlerin tarihiyle ilgili bir gündem olmadı. Bu toplantı zamanında yapılacak seçime dair yürütülecek çalışmaları içerdi.