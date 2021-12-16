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Ekonomi AK Parti'den dikkat çeken ekonomi çağrısı
Ekonomi

AK Parti'den dikkat çeken ekonomi çağrısı

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, ekonomide hassas bir dönemden geçildiğini belirterek herkesin dikkatli bir dil kullanması çağrısında bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-12-16 17:03:00 -
AK Parti'den dikkat çeken ekonomi çağrısı

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, İstanbul Büyükşehir Belediyesinde "terörle iltisaklı isimlerin istihdam edildiğine yönelik" onlarca kaydın çıktığını belirtti.

Bu belgelere rağmen Millet İttifakı'ndaki bazı isimlerin bu gerçeği kabul etmediğini vurgulayan Aydemir, kendilerinin bu iddiaları gündeme getirirken hukuki belgelerle konuştuklarını söyledi. Aydemir, "İttifakın parçası olacağım diye gerçeği kapatırsanız, siz hakikatten bütün bütün uzak düşmüş olursunuz." ifadesini kullandı.

Aydemir, seçim bölgesi Erzurum'da kayak sezonun başladığını da vurguladı. Palandöken'in dünyada eşi az görülür bir kayak pistine sahip olduğunu dile getiren Aydemir, "40 kilometreyi bulan devasa bir uzunluk. Erzurum'un bir özelliği var, uçaktan indiğinizde 10 dakika sonra pistin başındasınız" dedi. Aydemir, sömestr tatilinde herkesi Erzurum'a davet etti.

Ekonomide hassas süreçten geçildiğini belirten Aydemir, herkesin dikkatli bir dil kullanmasını istedi. Aydemir, ekonomi ile ilgili soruları da ilgililerin cevaplandırması gerektiğini kaydetti.

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