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Siyaset AK Parti’den CHP’ye tepki: Neden astınız?
Siyaset

AK Parti’den CHP’ye tepki: Neden astınız?

50 yıl önce Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan’ın idamına ‘evet’ diyen CHP ölüm yıldönümünde onları andı.

Yeniakit Publisher
2022-05-06 20:16:00 -
AK Parti’den CHP’ye tepki: Neden astınız?

YENİ AKİT  ANKARA

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başta olmak üzere birçok CHP’li, sosyal medya hesaplarından paylaştıkları mesajlarla Deniz Gezmiş ve arkadaşlarını övmesi bir kez daha şaşırtmadı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun sosyal medya hesabından “Yaşamlarını ‘Tam Bağımsız Türkiye’ mücadelesine adayan bu ülkenin cesur ve vatansever evlatları Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan’ı saygı ve hasretle anıyorum. #6Mayıs1972 şeklindeki açıklamasına AK Parti Grup Başkanvekili, Çanakkale Milletvekili Bülent Turan “Neden astınız" diye sordu.

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