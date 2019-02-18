AK Parti'den CHP'ye tanzim satış cevabı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, tanzim satışı eleştiren CHP'ye tepki göstererek, "Tanzim satış noktalarının önünde kuyruk oluyor diye tutturdular. Bunu niye söylüyorlar? Çünkü o görüntüler onlara geçmişlerini hatırlatıyor. Her şey karaborsaydı, bulamazdık, kuyruklara girerdik" dedi.

Ünal, Kahramanmaraşlıları mitinge davet etti

Ünal, memleketi Kahramanmaraş'ta çarşı esnafını ziyaret etti. Esnaf ve halkla sohbet edip isteklerini dinleyen Ünal, kent sakinlerini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın cumartesi günü Müftülük Meydanı'nda gerçekleştireceği mitinge davet etti.

"Vatandaşımız istismarcılardan korunuyor"

Ziyaret sonunda değerlendirmelerde bulunan Mahir Ünal, tanzim satış noktalarıyla ilgili CHP'den gelen eleştirilere de yanıt verdi.

"Tarlada izi olmayanın harmanda yüzü olmaz" diyen Ünal, ülkede CHP'nin bir çivi çaktığının, bir sorun çözüp taş üstüne taş koyduğunun görülmediğini söyledi.

CHP'nin sorun çözme adına bir iş yapmak yerine sürekli konuştuğunu ifade eden Mahir Ünal, "Şimdi tanzim satış noktalarının önünde kuyruk oluyor diye tutturdular. Bunu sürekli söylüyorlar değil mi? Bunu niye söylüyorlar. Çünkü o görüntüler onlara geçmişlerini hatırlatıyor. Geçmişteki tüp, yağ, pirinç... Hepimiz hatırlıyoruz, her şey karaborsaydı, bulamazdık, kuyruklara girerdik. O günkü kuyruklar yokluktandı. Bugünse elhamdülillah devletimiz bir imkan sunmuş ve bu ucuzluk imkanından vatandaşımız faydalanıyor, istismarcılardan korunuyor" diye konuştu.