AK Parti'den Cemal Kaşıkçı açıklaması: Namus borcumuzdur

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan Konsolosluğu'nda öldürülmesine ilişkin olarak Çelik, şunları söyledi:

"Namus borcumuzdur"

''Türkiye ne olmuşsa onu açığa çıkartacaktır. Bundan kimsenin kuşkusu olmasın. Biz müstakil soruşturmamızı da yürütüyoruz. Bunun açığa çıkması namus borcumuzdur. Bütün imkanlar kullanılarak, bu açığa çıkarılacaktır. Cumhurbaşkanımız'ın iradesi bu şekildedir. Biz peşinen kimseyi suçlamıyoruz ama hiçbir şeyin örtülü kalmasına da razı değiliz. ) Çok vahim bir olaydır. Bütün insanlığı infiale uğratmış bir olaydır. Dünyada herkes büyük bir ilgiyle bunu izliyor. Burada takdir edilen konu Türk otoritelerinin, Başsavcılığın bu şekilde titiz bir çalışma yürütmesidir.''