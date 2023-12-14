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Gündem AK Parti'den "büyükşehir belediyesi adayları" açıklaması
Gündem

AK Parti'den "büyükşehir belediyesi adayları" açıklaması

Yeniakit Publisher
2023-12-14 17:56:00 -
AK Parti'den "büyükşehir belediyesi adayları" açıklaması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir, 'Yılbaşını bitirmeden il ve büyükşehir belediyesi adaylarımızı büyük oranda açıklamış olacağız.' dedi.

AK Parti Kırşehir İl Başkanlığını ziyaret eden ve partililerle görüşen Kandemir, Türkiye'nin her yerinde AK Parti'nin hizmetlerinin bulunduğunu söyledi.

Kandemir, "Yılbaşını bitirmeden il ve büyükşehir belediyesi adaylarımızı büyük oranda açıklamış olacağız. Dolayısıyla 3,5 aylık bir süreç kaldı önümüzde. Türkiye'nin her yerinde olduğu gibi Kırşehir'de de çok iddialı bir şekilde seçime hazırlanmış olacağız." dedi.

AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın her ferdiyle millete hizmeti merkeze alan anlayışla hareket ettiğini dile getiren Kandemir, vazife verildiğinde hep birlikte gönül gönüle, merkezi hükümetin de desteğiyle gece gündüz çalışacaklarını vurguladı.

"CUMHUR İTTİFAKI'NIN PAYDAŞLARI, ÜLKEYE HİZMET ETME GAYESİ VE DERDİNİ GÜDÜYOR"

Kandemir, seçimde illerdeki ittifak süreciyle ilgili iki partinin yetkili kurullarının çalıştığını ifade etti.
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En son genel başkanlar düzeyinde değerlendirmeler yapıldıktan sonra Türkiye genelinde bir yaklaşım ortaya konulacağını belirten Kandemir, şöyle konuştu:

"Cumhur İttifakı'nın paydaşları, ülkeye hizmet etme gayesi ve derdini güdüyor. Burada mesele, gerçekten de CHP elinde Türkiye'miz büyük bir badire atlattı. Görev aldıkları yerlerde maalesef yaşanan sıkıntıları görüyoruz. Başta İstanbul, Ankara, Antalya, Adana, Mersin, İzmir, Kırşehir... Yani başımızı kaldırıp baktığımızda bu şehirlerin sadece 5'er yıl değil, aslında 15 yıl kaybettiğini görüyoruz. Bu da yüreğimizi acıtıyor. Biz istiyoruz ki millete hizmet edelim ve değer üzerinden siyaset yapan anlayış buralarda bayraklarını dalgalandırsın. Onun için Cumhur İttifakı, tam bir anlayış birliği içerisinde değerlendirmesini yapıyor."

Kandemir, konuşmasının ardından AK Parti Kırşehir İl Başkanlığı İstişare Toplantısı'na katıldı.

Basına kapalı gerçekleştirilen toplantıya AK Parti Kırşehir Milletvekili Necmettin Erkan, bazı milletvekilleri ile genel merkez yetkilileri, AK Parti İl Başkanı Seher Ünsal, ilçe başkanları, belediye başkan aday adayları ile partililer katıldı.

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