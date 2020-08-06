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Gündem

AK Parti'den Berat Albayrak açıklaması

AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak için sosyal medyadan istifa çağrısı yapan şahıslara tepki gösterdi.

Yeniakit Publisher
2020-08-06 23:50:00 -
AK Parti'den Berat Albayrak açıklaması

AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak için sosyal medyadan istifa çağrısı yapan şahıslara tepki gösterdi, Bakan Albayrak'a destek açıklamasında bulundu.

Twitter hesabından, "Finansal saldırılara ve pandemiye rağmen milli ekonomiden vazgeçmeyen Hazine ve Maliye Bakanımız Berat Albayrak yine hedefte." ifadelerini kullanan Özalan, paylaşımına şöyle devam etti:

"Ülkeyi IMF'ye teslim etmekten başka politikası olmayanlar, istediği kadar hedef alsın. Biz, milli ve yerli olanın yanındayız. #BeratAlbayrakınYanındayız"

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Yorumlar

Ali

Koyu bir AKP'li olarak berat Albayrak ve Zehra Zümrütun değişmesini istiyorum. Ve isteyen sadece ben değilim. Akp içinde anket yapılsa bu ikisinin gitmesine %80 evet der. RTE ve akp duy bunu bi zahmet
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