AK Parti'den Berat Albayrak açıklaması

AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak için sosyal medyadan istifa çağrısı yapan şahıslara tepki gösterdi, Bakan Albayrak'a destek açıklamasında bulundu.

Twitter hesabından, "Finansal saldırılara ve pandemiye rağmen milli ekonomiden vazgeçmeyen Hazine ve Maliye Bakanımız Berat Albayrak yine hedefte." ifadelerini kullanan Özalan, paylaşımına şöyle devam etti:

"Ülkeyi IMF'ye teslim etmekten başka politikası olmayanlar, istediği kadar hedef alsın. Biz, milli ve yerli olanın yanındayız. #BeratAlbayrakınYanındayız"