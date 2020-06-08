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Gündem

AK Parti'den 'Ayasofya' çağrısı: Siz de açıklayın

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İP Genel Başkanı Meral Akşener'e, Ayasofya ile ilgili kanaatlerini açıklamaları çağrısında bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-06-08 17:41:00 - 2020-06-08 17:47:37
AK Parti'den 'Ayasofya' çağrısı: Siz de açıklayın

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, "Sayın Cumhurbaşkanımızın Ayasofya'nın ibadete açılması hakkındaki kanaatleri belli. Sayın Devlet Bahçeli'nin bugünkü açıklaması çok kıymetli." dedi.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Turan, "Konu elbette siyasi değil hukuki" diyerek CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İP Genel Başkanı Meral Akşener'e de kanaatlerini açıklamaları çağrısında bulundu.

Bülent Turan ayrıca şunları kaydetti:

"Yakında kararı beklenen Danıştay’dan da milletimizin hassasiyeti/beklentisi doğrultusunda, gönüllerde karşılık bulan, hukuki bir karar vermesini ümit ediyoruz. Fethin sembolü Ayasofya kendi topraklarımızda artık mahzun kalmamalı, aslına rücu etmeli ve bu tartışmalar da bitmeli."

Turan'ın konuyla ilgili tweetleri şöyle:

 

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Yorumlar

dumanlı

“Bu işin siyasi boyutu var. Yan tarafta Sultanahmet'i doldurmayacaksın, Ayasofya'yı dolduralım diyeceksin. Bu oyunlara gelmeyelim.
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Hiç

İlber hoca kanaatini açıkladı yetmiyormu.
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