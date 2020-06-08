AK Parti'den 'Ayasofya' çağrısı: Siz de açıklayın

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, "Sayın Cumhurbaşkanımızın Ayasofya'nın ibadete açılması hakkındaki kanaatleri belli. Sayın Devlet Bahçeli'nin bugünkü açıklaması çok kıymetli." dedi.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Turan, "Konu elbette siyasi değil hukuki" diyerek CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İP Genel Başkanı Meral Akşener'e de kanaatlerini açıklamaları çağrısında bulundu.

Bülent Turan ayrıca şunları kaydetti:

"Yakında kararı beklenen Danıştay’dan da milletimizin hassasiyeti/beklentisi doğrultusunda, gönüllerde karşılık bulan, hukuki bir karar vermesini ümit ediyoruz. Fethin sembolü Ayasofya kendi topraklarımızda artık mahzun kalmamalı, aslına rücu etmeli ve bu tartışmalar da bitmeli."

Turan'ın konuyla ilgili tweetleri şöyle: