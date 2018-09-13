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AK Parti'den anket kararı!

Aday belirlemede işi sansa bırakmak istemeyen AK Parti, yüz yüze mülakatlarda yaşanabilecek manipülasyonu aşmak için “tele-sms” anketini devreye girdirdi.

13 Eylül 2018 Perşembe 08:17
AK Parti'den anket kararı!

AK Parti, yerel seçimlere yönelik çalışmalarını hızlandırırken; halkın belediyelerden beklentilerini tespit etmek için de saha araştırmalarına devam ediyor. Yerel Yönetimler Başkanlığı tarafından belirlenen başkan yardımcıları sorumlu oldukları bölge ve illerde çalışmalarına başladı. Teşkilatlar, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlarla bir araya gelen başkan yardımcıları, halkın taleplerine kulak veriyor. Daha sonra halktan gelen talepler değerlendirilerek çıkan sonuçlar rapor haline getirilecek.

İKİ FARKLI ARAŞTIRMA

AK Partili bazı belediyelerin, seçmenin bakışını ölçmek için SMS yoluyla hemşehrilerine sorular sormasının ardından Genel Merkez hem SMS yollayarak hem de telefonla arayarak halkın memnuniyetini öğreniyor. SMS’lerde “Belediye başkanından memnun musunuz?”, “Belediyenin çalışmasından memnun musunuz?”, “Kimi belediye başkanı olarak görmek istersiniz?” gibi sorular yöneltiliyor.

AMAÇ MANİPÜLASYONU ENGELLEMEK

AK Parti kaynakları, yüz yüze yapılan anketlerde vatandaşlarda manipülasyona neden olabileceği düşüncesiyle böyle bir çalışma başlattıklarını belirterek, en doğru cevabın SMS yoluyla öğrendiklerini vurguladı. Bir hafta içerisinde gelen cevapları rapor haline getirecek olan AK Parti, başkan yardımcılarından gelen sonuçlarla da karşılaştıracak.

YENİ ŞAFAK

Haber Tarihi: 13 Eylül 2018 Perşembe 08:17
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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