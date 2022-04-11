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Siyaset AK Parti'den Ankara'da yapılan ulaşım zammı için kritik hamle!
Siyaset

AK Parti'den Ankara'da yapılan ulaşım zammı için kritik hamle!

Ankara Büyükşehir AK Parti Grup Başkanvekili Murat Köse, başkentte ulaşım ücretlerine yapılan zammın, öğrencileri kapsayacak şekilde geri çekilmesi için Belediye Meclisine önerge vereceklerini bildirdi.

Yeniakit Publisher
2022-04-11 07:32:00 - 2022-04-11 07:39:09
AK Parti'den Ankara'da yapılan ulaşım zammı için kritik hamle!

Ankara Büyükşehir AK Parti Grup Başkanvekili Murat Köse, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Ankara'daki öğrencilere ulaşımla ilgili destek vermek, bütçelerine katkı sağlamak istediklerini belirtti.

Murat Köse, "Yüzde 50'lik zammı geri çekip, öğrenci EGO abonman aylık kart ücreti 90 lira değil de 60 lira olsun diye Büyükşehir Belediye Meclisine önerge vereceğiz. Şimdiden hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

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