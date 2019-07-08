0553 313 94 23

AK Parti'den açıklama geldi! 4 ay içinde kapatılacak

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, "Klonlanmış telefonlar 4 ay içinde kapatılacak. Bir yıl içinde 250 TL yatırarak telefonlar yeniden kullanılabilecek. Varlık varışının süresi 6 ay uzatılmasını teklif ediyoruz" diye konuştu.

08 Temmuz 2019 Pazartesi 14:35
AK Parti'den açıklama geldi! 4 ay içinde kapatılacak

 

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, ekonomi ağırlıklı yeni bir torba yasanın ayrıntılarını açıkladı. Mehmet Muş, ''Varlık barışını 6 ay daha uzatmayı teklif ediyoruz. Yurt dışına çıkış harcının 15 TL'den 50'ye çıkarılmasını teklif ediyoruz. Klonlanmış telefonlar 4 ay içinde kapatılacak. Bir yıl içinde 250 TL yatırarak telefonlar yeniden kullanılabilecek" diye konuştu.

İşte Mehmet Muş'un açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

Merkez Bankası'nın kanununda değişikliğe gidiyoruz. Yedek akçe olarak ayrılan oranları Türk Ticaret Kanunu ile uyumlu hale getiriyoruz. Yüzde 10 olarak yedek akçenin ayrılmasını teklif ediyoruz.

4 ay içinde kapatılacak

Yurda farklı şekilde sunulmuş, klonlanmış IMEI ile kullanılan telefonlar 4 ay içinde kapatılacak. Telefonların sisteme dahil olması için bir yıl içinde 250 TL yatırılması halinde sisteme entegre edilecek. Bu kanun yürürlüğe girdikten sonra yurda sokulan klonlanmış IMEI'ye sahip telefonlar hiçbir şekilde iletişime açılmayacak.

''Benzer bir sistem''

Yurt dışına çıkış harcının 15 TL'den 50'ye çıkarılmasını teklif ediyoruz. Mali sistemde bulunan firmaların borçlarının yapılandırılması için bir düzenleme getiriyoruz. Geçmiş dönemde İstanbul Yaklaşımı olarak yapılan buna benzer bir sistem kurulmasını öngörüyoruz.

''Kanunsuz değil''

2 yıllık sürede şirketler kanunda belirtilen şartlar içinde müracaat etmesi halinde belli başlı teşvikler olacak ve borçlar bankalar tarafından yapılandırılacaktır. Burada bir çerçeve anlaşması ortaya konacaktır. Merkez Bankası Başkanı'nın görev değişikliği kanunsuz değil.

Klonlanmış telefon nedir?

Klonlanmış telefon cihazı, elektronik kimlik bilgisi (IMEI numarası) değiştirilmiş ya da kopyalanmış olan cihaz anlamına gelmektedir. Klonlama yöntemiyle iki veya daha fazla cihaz aynı IMEI numarası ile kullanılabilmektedir.

Nerede kayıt yaptırabilirsiniz?

Yurtdışından aldığınız telefonun kaydını e-Devlet sistemi üzerinden gerçekleştirebilirsiniz. Bu işlemi gerçekleştirmek için https://www.turkiye.gov.tr/ adresini ziyaret edip T.C. kimlik numaranız ve PTT'den aldığınız şifre ile sisteme giriş yapmalısınız. Pasaport sahibi kim ise e-Devlet sistemine onun bilgileri üzerinden giriş yapıp yurda giriş çıkış tarihi, pasaport numarası, kimlik bilgileri gibi önemli bilgilerin eksiksiz girilmesi gerekiyor..

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 08 Temmuz 2019 Pazartesi 14:35
  1. İstanbul
  2. AK Parti
  3. Mehmet Muş

YORUM YAZ

  • adil düzenadil düzen11 dk önce
    telefoncular kendi satmış olduğu telefonu klonluyorlar başka telefona sonra da 250 tl fazla para istiyorlar bu ne iş yaa. benim başıma böyle bi olay geldi türkcell bayiinden telefon aldım sonra bi mesaj geldi.telefonunuz klonlanmış diye... şimdi benim suçum ne 600 liraya aldığım telefonu 250 liraya niçin kayıt yaptırıyorum
  • mikiforovmikiforov15 dk önce
    Bende Zannettim ki AKP ye büyük kaybettiren KADEM 4 ay içinde KAPATILACAK Tarihin tozlu sayfalarına atılacak Müslümanlar hergün bela okuma ve günaha girme külfetinden kurtulacak

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Pendik'te içinde hamile kadının bulunduğu araca saldırı olayına ilişkin ifadesine başvurulan 2 şüpheli tutuklanmaları talebiyle hakimliğe sevk edildi
  1. Pendik'te içinde hamile kadının..
  2. Klima takarken canından eden olayı..
  3. Turgutlu’nun ova yolları bakıma alındı
  4. Eskişehir’de metruk binalarla mücadele..
  5. MKE Ankaragücü Kulübünden açıklama
  6. Pendik’te hamile kadının içinde..
  7. Ekşi Sözlük’ün kurucusuSedat..
  8. Pakistan, BM'nin Keşmir Raporu'nu..
  9. Yıpranan kaldırım taşları yenileniyor
  10. Gümüşhane’de trafik kazası 1 ölü, 18..
  11. Çağdaş Anadolu’nun başarısı ülke..
  12. Kaymakam Doğru’dan iki proje müjdesi
  13. Ümraniyespor'da transfer
  14. Yaz Spor Okulları tüm heyecanıyla..
  15. Diriliş Osman'ın yeni kanalı belli oldu
  16. Başkan, Vedat Muriç'in Fenerbahçe'den..
  17. 15 Temmuz Şehidimiz Dursun Acar mezarı..
  18. Çinli turistler Adıyaman’a davet edildi
  19. Muğla'da yaklaşık 1,5 ton skunk ele..
  20. Yunanistan'da yeni başbakan Miçotakis
  21. Tarsus’ta yaşayan 15 yaşındaki kız..
  22. Urla Belediyesi ve KalDer’den Ege’de..
  23. Kartal’da ’Mahallemi Dinliyorum’..
  24. Çakıllı değil, akıllı çözüm istiyoruz
  25. Bilecik’te bariyerlere çarpan..
  26. Fatih Terim’den 45. yıl için duygusal..
  27. VakıfBank'tan tüm araç sınıflarına..
  28. Tek suçu amcasına yardım etmek olan..
  29. Kremlin, Putin - Zelenskıy görüşmesini..
  30. Dulkadiroğlu yüzme havuzu yeni sezona..
Başkan Erdoğan açıkladı! Çetinkaya bu yüzden görevden alındı
Başkan Erdoğan açıkladı! Çetinkaya bu yüzden görevden alındı
“İslam beni suç hayatından kurtardı”
“İslam beni suç hayatından kurtardı”
Savcı Sayan yeni nikah uygulamasını duyurdu!
Savcı Sayan yeni nikah uygulamasını duyurdu!
MİT Başkanı Hakan Fidan’dan dikkat çeken açıklama! ‘Diplomatik istihbarat’
MİT Başkanı Hakan Fidan’dan dikkat çeken açıklama! ‘Diplomatik istihbarat’
CHP’de liyakat yok partizanlık var
CHP’de liyakat yok partizanlık var

Günün Karikatürü

7 Temmuz 2019
Beşiktaş'ta deprem! Burak Yılmaz'la yollar ayrılıyor
Beşiktaş'ta deprem! Burak Yılmaz'la yollar ayrılıyor
CHP’de işler karıştı! Şimdiden İmamoğlu’na göre hareket edenler, Kılıçdaroğlu’nu rahatsız etti... “Tetikte bekliyor”
CHP’de işler karıştı! Şimdiden İmamoğlu’na göre hareket edenler, Kılıçdaroğlu’nu rahatsız etti... “Tetikte bekliyor”