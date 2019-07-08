AK Parti'den açıklama geldi! 4 ay içinde kapatılacak

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, ekonomi ağırlıklı yeni bir torba yasanın ayrıntılarını açıkladı. Mehmet Muş, ''Varlık barışını 6 ay daha uzatmayı teklif ediyoruz. Yurt dışına çıkış harcının 15 TL'den 50'ye çıkarılmasını teklif ediyoruz. Klonlanmış telefonlar 4 ay içinde kapatılacak. Bir yıl içinde 250 TL yatırarak telefonlar yeniden kullanılabilecek" diye konuştu.

İşte Mehmet Muş'un açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

Merkez Bankası'nın kanununda değişikliğe gidiyoruz. Yedek akçe olarak ayrılan oranları Türk Ticaret Kanunu ile uyumlu hale getiriyoruz. Yüzde 10 olarak yedek akçenin ayrılmasını teklif ediyoruz.

4 ay içinde kapatılacak

Yurda farklı şekilde sunulmuş, klonlanmış IMEI ile kullanılan telefonlar 4 ay içinde kapatılacak. Telefonların sisteme dahil olması için bir yıl içinde 250 TL yatırılması halinde sisteme entegre edilecek. Bu kanun yürürlüğe girdikten sonra yurda sokulan klonlanmış IMEI'ye sahip telefonlar hiçbir şekilde iletişime açılmayacak.

''Benzer bir sistem''

Yurt dışına çıkış harcının 15 TL'den 50'ye çıkarılmasını teklif ediyoruz. Mali sistemde bulunan firmaların borçlarının yapılandırılması için bir düzenleme getiriyoruz. Geçmiş dönemde İstanbul Yaklaşımı olarak yapılan buna benzer bir sistem kurulmasını öngörüyoruz.

''Kanunsuz değil''

2 yıllık sürede şirketler kanunda belirtilen şartlar içinde müracaat etmesi halinde belli başlı teşvikler olacak ve borçlar bankalar tarafından yapılandırılacaktır. Burada bir çerçeve anlaşması ortaya konacaktır. Merkez Bankası Başkanı'nın görev değişikliği kanunsuz değil.

Klonlanmış telefon nedir?

Klonlanmış telefon cihazı, elektronik kimlik bilgisi (IMEI numarası) değiştirilmiş ya da kopyalanmış olan cihaz anlamına gelmektedir. Klonlama yöntemiyle iki veya daha fazla cihaz aynı IMEI numarası ile kullanılabilmektedir.

Nerede kayıt yaptırabilirsiniz?

Yurtdışından aldığınız telefonun kaydını e-Devlet sistemi üzerinden gerçekleştirebilirsiniz. Bu işlemi gerçekleştirmek için https://www.turkiye.gov.tr/ adresini ziyaret edip T.C. kimlik numaranız ve PTT'den aldığınız şifre ile sisteme giriş yapmalısınız. Pasaport sahibi kim ise e-Devlet sistemine onun bilgileri üzerinden giriş yapıp yurda giriş çıkış tarihi, pasaport numarası, kimlik bilgileri gibi önemli bilgilerin eksiksiz girilmesi gerekiyor..