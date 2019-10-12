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AK Parti'den AB ve Arap Birliği'ne sert tepki

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "AB kurumları Doğu Avrupa'yı bile anlamaktan aciz, Türkiye'yi anlamak için köklü bir zihinsel dönüşüm içine girmeleri gerekiyor" dedi. Arap Birliği'nin skandal açıklamalarına da tepki gösteren Çelik, "Arap Birliği'nin Türkiye'yi kınaması, teröre destek vermektir, kendi varlık sebebini yok saymaktır" ifadelerini kullandı.

12 Ekim 2019 Cumartesi 21:32
AK Parti'den AB ve Arap Birliği'ne sert tepki

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "AB kurumları Doğu Avrupa'yı bile anlamaktan aciz, Türkiye'yi anlamak için köklü bir zihinsel dönüşüm içine girmeleri gerekiyor. 'AB ne işe yarıyor' sorusu artık Avrupa'nın her yerinde soruluyor" ifadesini kullandı.

Ömer Çelik, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, AB'den gelen açıklamalara ve Arap Birliği'nin Türkiye ile ilgili kararına tepki gösterdi.

Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov'un "Brüksel Türkiye'ye karşı bu saldırgan tavrını bir tarafa bıraksın. Brüksel uzak, Türkiye sınırı ise hemen yanı başımızda ve Türkiye'de 4 milyon göçmen bekliyor." açıklamalarıyla ilgili haberi paylaşan Çelik, şu değerlendirmeyi yaptı:

"AB kurumları Doğu Avrupa'yı bile anlamaktan aciz, Türkiye'yi anlamak için köklü bir zihinsel dönüşüm içine girmeleri gerekiyor. 'AB ne işe yarıyor' sorusu artık Avrupa'nın her yerinde soruluyor. AB, Türkiye’ye karşı siyasi aklını kaybetmiş bir organizma gibi konuşuyor. PYD/YPG terör örgütüyle dayanışma içine giren AB ülkeleri, kendi sınırlarını ve demokrasilerini terörden koruyan Türkiye'ye karşı tavır alıyor."

"Arap sokaklarında bu açıklamayı ciddiye alan tek kişi bile yok"

Çelik, Arap Birliği'nin daha vahim durumda olduğunu belirterek şunları kaydetti:

"Arapları ve diğer etnik grupları terör zulmünden kurtaran Türkiye'nin operasyonunu kınamışlar. Araplar, Kürtler, Türkmenler terör zulmü altındayken sesi çıkmayan Arap Birliği, terörle mücadeleden rahatsız oluyor. Arap sokaklarında Arap Birliği'nin bu açıklamasını ciddiye alan tek bir kişi bile yoktur. Arap Birliği açıkça, Arap toprağını işgal eden bir terör örgütüne destek veriyor. Arap Birliği’nin Türkiye'yi kınaması, teröre destek vermektir, kendi varlık sebebini yok saymaktır."

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Haber Tarihi: 12 Ekim 2019 Cumartesi 21:32
  1. Arap Birliği
  2. Ömer Çelik
  3. AK Parti
  4. Türkiye
  5. Avrupa Birliği

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