AK Parti'den 3600 ek gösterge açıklaması

Sağlık çalışanları, polis ve din görevlilerine verilecek 3600 ek gösterge çalışması için geri sayım başladı. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş önemli mesajlar verdi. Peki gerçekleşecek olan düzenlemenin maaşlara yansıması nasıl olacak? İşte detaylar...



Ek gösterge artışıyla ilgili düzenleme için geri sayım başladı. Öğretmen, hemşire, polis, din görevlisi, sağlık ve teknik hizmetler dahil milyonlarca memur ve memur emeklisinin maaşında 1.300 lirayı ve ikramiyesinde 50 bin lirayı aşan artışlar sağlayacak 3600 ek gösterge için ilk toplantı 16 Şubat’ta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin başkanlığında ve sendikaların katılımıyla yapılmıştı. İkincisi de 16 Mart’ta gerçekleştirilen toplantının üçüncüsü yani son toplantı ise 10 Mayıs’ta yapılacak.

Polis, hemşire ve din görevlilerine verilecek 3600 ek gösterge çalışması bu ay tamamlanacak. Ek göstergenin yükselmesiyle maaş, emekli aylıkları ve ikramiyelerde artışlar olacak.

3600 ek gösterge açıklaması

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, şu ifadeleri kullandı: "Başta hemşireler ve diğer sağlık bilimi lisansiyerleri de 3600 ek gösterge kapsamı içine alınacak. Sağlık çalışanlarıyla ilgili yasal düzenlemeleri mayıs ayı içerisinde Meclis gündemine getiriyoruz. "

TBMM'ye gelecek

Gerçekleştirilecek son toplantının ardından düzenleme, taslak teklif haline getirilerek Meclis’e sevk edilecek. Düzenlemenin bu yasama döneminde yasalaşması bekleniyor.

Yasa çıkınca örneğin; 1/4 derece ve kademeye sahip, 3000 ek göstergesi olan üniversite mezunu 30 yıl çalışmış bir hemşirenin 5 bin 410 liralık emekli maaşında 3600 ek göstergeye girmesi halinde 1.186 lira artış olacak. Bu kişinin emekli ikramiyesinde ise 44 bin 449 lira artış yaşanacak.

Öğretmenler kısmı tamam

Ek gösterge düzenlemesinin başta öğretmen, polis, hemşire, din görevlileri ve yöneticileri kapsayacağı belirtilmişti. Hatta geçtiğimiz günlerde öğretmenlerle ilgili olan 3600 ek gösterge düzenlemesi Ocak 2023’te yürürlüğe girecek şekilde yasalaşmıştı.

Memur Sendikaları Konfederasyonu (Memur-Sen) ise 3600 ek gösterge konusunda sadece dört meslek grubunu değil tüm kamuyu kapsayan bir düzenleme istiyor. Hükümet kanadı da bu talebe sıcak bakıyor. Bu konudaki talepler, yasa teklifi Meclis’te görüşülürken ele alınacak.