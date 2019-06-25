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AK Parti'den 23 Haziran açıklaması! "Milli irade tecelli etmiştir"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 23 Haziran seçimleri sonrası partisinin seçim değerlendirmesiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Ömer Çelik, "Milli irade tecelli etmiştir" dedi.

25 Haziran 2019 Salı 18:26
AK Parti'den 23 Haziran açıklaması! "Milli irade tecelli etmiştir"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin seçim değerlendirmesiyle ilgili açıklamalarda bulundu. 

Ömer Çelik'in açıklamalarının satır başları;

- Demokrasi kazandı. Hiçbir vatandaşın oyu heba olmamıştır.

- Sonuç olarak İstanbul halkı böyle bir karar vermiştir. Karar başımızın üzerindedir. Her seçimden sonra hem süreç hem sonuca gösterdiğimiz saygıyı sürdürüyoruz. Türkiye'nin en büyük gücü milli iradenin yönlendiriciliğiyledir.

- Arzumuz arkadaşlarımızın, dostlarımızın, teşkilatlarımızın hiçbir oyunun heba olmamsıydı. Son seçimlerde milli irade berrak bir biçimde tecelli etmiştir.

- Netice itibari ile 31 Mart seçimlerinde Cumhur İttifakı olarak büyük bir başarıya imza atmış olduk. Bu çerçevede çıkardığımız sonuçlar olduğunu gibi yenilenen seçim için de çıkarımlarımızı yapacağız.

- İstanbul'un ilçelerinde ve büyükşehir belediye meclisinde büyük bir başarıya imza attık.

- Bunun için demokrasimizin bu katılım oranlarına verdikleri destek için bu seçimlerde oy kullanan bu fedakarlığı gösteren vatandaşlarımıza şükranlarımızı sunuyoruz.

- Seçim sonuçları önümüdeki günlerde de değerlendirilecek.

- İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerince Binali Yıldırım büyük bir gayret gösterdiler. İstanbul sevdasına herkes şahit oldu. Kendisine bir kez daha buradan teşekkür ediyoruz.

- Cumhur İttifakı ruhunu destekleyen MHP Lideri Bahçeli ve teşkilat mensuplarına teşekkürlerimizi sunuyoruz.

- Çok yıpratılmaya çalışılan YSK, seçim sürecini başarıyla yürütmüştür.

- İstanbul'da yapılan her iyi işin arkasında İstanbul sevdalısı genel başkanımız olacağından kimsenin şüphesi olmasın.

- Bu aziz millet demokrasiyi büyük bedellerle elde etti. Her geçen gün bunu başarıyla muhafaza etmektedir. Yakın dönemde seçimlerin sıklığı konusunda vatandaşların yorgunluğu gibi konular gündeme geldi. Ama demokrasi bedel isteyen bir kazanım.

- Türkiye'nin demokrasisi büyük bir ilham kaynağıdır.

- Biz bir siyasi parti olarak Türkiye'de girdiğimiz her seçimi kendimiz kazanmak isteriz. Büyük zaferler elde ettik. Kimin kazandığı konusundan daha önemli konu, Türkiye'de demokrasinin kazanmasıdır. Geçmişte yaşadığımız sıkıntıların tamamen geride bırakılmasıdır.

- Milli iradeyle kavga edilmez.

- Diktatörlük safsatasından başlayarak Türkiye düşmanları devreye girmişti. Demokratik olgunluk gösterilmiştir.

- Her seçim döneminde kutuplaşmalar olacak deniyor. Bunlar yapay ve zorlama tavırlardır. Vatandaşlarımız kardeşçe seçime gitmişlerdir.

- Türkiye'nin demokrasisi yolundan sapmayacak bir demokrasidir. Siyasi kutuplaşma denince mesele yanlış yere çekiliyor. Taraflar olur. Asıl diktatörlüklerde kutuplar olmaz, her taraf dümdüz olur.

- Askerlik düzenlemesi büyük bir reform ve devrimdir. Adalet reformu için çalışmalar sürmektedir.

İdlib

- İdlib'deki durumun rejim tarafından istismar edildiğini görüyoruz. Açıkça ateşkes ihlalinde bulunuyorlar.

Cemal Kaşıkçı cinayeti

Kaşıkçı cinayetine ilişkin BM raporu Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu iradenin tescili anlamına gelmektedir. Raporun objetik şekilde hazırlandığı görüyoruz, raporun tamanına katılyoruz. BM raporu, Suudi Arabistan'daki bazı devlet yetkililerinin yargılanması gerektiğini söylüyor. Yargılama İstanbul'da yapılmalı.

Doğu Akdeniz

Tek taraflı olarak buradaki kaynaklara el koymaya çalışıyorlar. Yunanistan başbakanını uyarıyoruz. AB üzerinden Türkiye'yi tehdit etmeye çalışmaktadır. Kendi sınırlarını aşan bir tutumdur. Türkiye hiçbir tehdide prim vermeyecektir. Yunanistan tehdit dilinden vazgeçmeli. Fatih sondaj gemimiz mayıs ayından itibaren faaliyet gösteriyor.

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Haber Tarihi: 25 Haziran 2019 Salı 18:26
  1. İstanbul
  2. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik
  3. AK Parti
  4. 23 Haziran seçimleri
  5. seçim değerlendirmesi
  6. son dakika
  7. basın açıklaması

YORUM YAZ

  • basatbasat48 dk önce
    CHPliler duyun, adam gorun, parti gorun. Sizin partinizde boyle ne adam var need sizzler bu sozleri soyleyebilecek kadar buyuksunuz. Ne diyor Adam gibi adam, "mill irade tecelli etmistir, basimizin ustundedir" aylarca yillarca sizin partui baskaniniz gibi ve tabanininz gibi aglama, yalan dolan yok.
  • AhmetAhmet1 sa önce
    Siz bu kafayla daha coookkkk milli irade tecilli etmiş nakaratlarını soylersiniz

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