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AK Parti'de yeni dönem için düğmeye basıldı

Yerel seçimlerin ardından AK Parti, 4 yıllık seçimsiz dönemde teşkilatlarını yeniden yapılandıracak. İl ve ilçe teşkilatları ile bölge koordinatörlerinin çalışmalarıyla hazırlanacak rapor ile parti teşkilatlarında yeniden yapılanmaya gidilecek.

29 Haziran 2019 Cumartesi 13:27
AK Parti'de yeni dönem için düğmeye basıldı

Yerel seçimlerin ardından detaylı değerlendirmeleri sürdüren AK Parti, seçimsiz geçirilecek 4 yılı aşkın süreyi partide yenilenmeyi sağlama adına önemli bir fırsat olarak değerlendiriyor. Bu kapsamda parti teşkilatlarında yeniden yapılanmaya gidilmesi için çalışmaların her bölgede yapılacak tespitlerin ardından gerçekleştirilmesi hedefleniyor.

Notlar çıkarıldı

Star'ın haberine göre; AK Parti’de teşkilatların performanslarıyla ilgili çalışmalar 31 Mart’ın hemen ardından yapıldı. Hemen ardından yenileme seçimleri nedeniyle 23 Haziran İstanbul seçimlerine ağırlık verildi. Teşkilatlara ilişkin değişikliklerle ilgili çalışma için 23 Haziran’ın da sonuçlanması beklendi. Türkiye’nin seçimsiz bir döneme girmesi nedeniyle AK Parti’de, yenilenme ihtiyacı olan teşkilatlara ilişkin tespitler yapılarak nasıl bir yenilenmenin sağlanması gerektiğiyle ilgili çalışmalara hız verildi.

Tespitler yapıldı

Teşkilatların 31 Mart performansları üzerinden tespitler, Genel Merkez Teşkilat Başkanlığı tarafından yapılırken, özellikle il koordinatörlerinin detaylı bir çalışmayı yaparak ilgili başkanlara sundukları belirtiliyor. İl koordinatörü olan isimlerle birlikte bölge koordinatörlerinin de sorumlu oldukları illerle ilgili çalışmaları, her an değerlendirmeye sunmak üzere hazır tuttukları kaydediliyor.

Yaz boyu çalışma

Teşkilatlarla ilgili çalışmaların bu aydan itibaren gözden geçirme ve değerlendirme şeklinde devam etmesi bekleniyor. Öncelikli olarak teşkilatların, 31 Mart yerel seçimlerine ilişkin sonuç değerlendirme raporları gözden geçirilecek. Teşkilatlardaki eksiklikler, aksayan yönler ve gerek il başkanları, gerekse ilçe başkanları düzeyindeki performans durumları değerlendirilecek. Vatandaşla temasta eksikliğe yol açan il ve ilçe başkanlarının gözden geçirme süreci başlayacak.

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Haber Tarihi: 29 Haziran 2019 Cumartesi 13:27
  1. İstanbul
  2. AK PARTİ
  3. koordinatör
  4. teşkilat

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  • Beşir Beşir 10 dk önce
    Hiç-bir şey farketmeyecek.

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