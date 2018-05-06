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AK Parti'de kongre günü! Erdoğan da katılacak

AK Parti, bugün düzenlenecek olan İstanbul İl Kongresi ile 24 Haziran seçimlerine ilişkin manifestosunu açıklayacak.

06 Mayıs 2018 Pazar 08:39
AK Parti'de kongre günü! Erdoğan da katılacak

24 Haziran seçimlerine az bir zaman kala AK Parti'nin seçim manifestosunun açıklanacağı kongre öncesi çalışmalar tamamlandı.

İl genelinde 12 milyon el ilanıyla İstanbullular kongreye davet edilirken, salonda 30 bin, dışarıda da 100 bin bayrakla süsleme yapıldı. Yerli ve yabancı 400’e yakın basın mensubunun akredite olduğu kongrede, Erdoğan’ın salon dışında da yaklaşık 200 bin kişiye hitap etmesi bekleniyor. 

ERDOĞAN'IN HAYATINI ANLATAN FİLM

Kongreyle ilgili detaylar veren AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal, "Salon muhteşem, her haliyle çok güzel yarın Cumhurbaşkanımızın hem bir salona girmeden önce hayat hikayesini bir film halinde göreceğiz, ondan sonra da Cumhurbaşkanımız salona gelip manifestoyu tüm dünya ile paylaşacak" şeklinde konuştu..

Haber Tarihi: 06 Mayıs 2018 Pazar 08:39
  1. AK Parti
  2. Recep Tayyip Erdoğan
  3. AK Parti İstanbul İl Kongresi
  4. Sinan Erdem Spor Salonu

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