AK Parti'de Erdoğan sonrası için olay iddia! O isim, partinin başına geçebilir

Cumhuriyet gazetesi yazarı Mustafa Balbay, kulislerde, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "kendisinden sonrası için kafa yorduğunun" konuşulduğunu iddia etti.

Balbay, Erdoğan'ın tercihinin aile çevresi olduğunu belirtti ve "Teknolojinin sadece festivali olmaz, siyaseti de olur!" diyerek, damadı Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar'ı ima etti.

Balbay, yazısının ilgili bölümünde şunları kaydetti:

"AKP’nin 7 Ekim’deki 7. Olağan Kongresi'nde kadrolarını neredeyse yüzde 80’e varan oranda değiştireceği konuşuluyor. Hükümetteki 28 Mayıs sonrası yaşanan ciddi değişiklik partiye de yansıyacak. (…) AKP’deki derin kulislerde Erdoğan’ın partide kendisinden sonrası için de kafa yorduğu konuşuluyor. Tercihin daha çok aile çevresinden olacağı yönünde söylentiler var. Teknolojinin sadece festivali olmaz, siyaseti de olur!"

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