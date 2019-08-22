AK Parti'de değişim planı belli oldu

31 Mart ve 23 Haziran seçimlerinde kaybedilen büyükşehirlerin ardından “değişim” beklenen AK Parti’de gözler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a çevrildi. Kabine revizyonu için çeşitli tarihler ortaya atılsa da henüz harekete geçilmiş değil. AK Parti içinden kulis bilgileri paylaşan Abdulkadir Selvi, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı "yakından tanıyan" kişilerle yaptığı görüşmeler sonrası "Radikal değişiklikler beklemiyorum. Ama bazı değişiklikler olacağı kesin." izlenimini taşıdığını yazdı.

Selvi "Yakın çevredeki beklenti, Erdoğan’ın küçük düzenlemelerle yetineceği yönünde. Kongre sürecini başlatarak hem parti bütünlüğünü korumayı hedefliyor, hem de partideki değişimi doğal süreci içinde gerçekleştirmeyi planlıyor. Bu AK Parti yönetiminde bir değişiklik olmayacağı anlamına gelmiyor. Kongre sürecine yayılmış olan uzun vadeli bir yenileşme olacak." ifadelerini kullandı.

Olası kabine revizyonunda, durumu en çok merak edilen ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın damadı da olan Maliye ve Hazine Bakanı Berat Albayrak. Selvi bu konuya da ilişkin "Erdoğan seçimlerin hemen ardından yapılan MYK toplantısında ekonomi yönetiminin başarılı olduğunu söylemişti. Şu ana kadar ekonomi yönetiminde değişiklik olacağı sinyalini vermedi." değerlendirmesinde bulundu.