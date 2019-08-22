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AK Parti'de değişim planı belli oldu

Gazeteci Abdulkadir Selvi, bugün kaleme aldığı yazısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın parti yönetimi ve başkanlık sistemine ilişkin köklü değişiklikler yapmayacağını ancak "Kongre sürecine yayılmış olan uzun vadeli bir yenileşme" sürecinin başlayacağını yazdı.

22 Ağustos 2019 Perşembe 10:56
AK Parti'de değişim planı belli oldu

31 Mart ve 23 Haziran seçimlerinde kaybedilen büyükşehirlerin ardından “değişim” beklenen AK Parti’de gözler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a çevrildi. Kabine revizyonu için çeşitli tarihler ortaya atılsa da henüz harekete geçilmiş değil. AK Parti içinden kulis bilgileri paylaşan Abdulkadir Selvi, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı "yakından tanıyan" kişilerle yaptığı görüşmeler sonrası "Radikal değişiklikler beklemiyorum. Ama bazı değişiklikler olacağı kesin." izlenimini taşıdığını yazdı.

Selvi "Yakın çevredeki beklenti, Erdoğan’ın küçük düzenlemelerle yetineceği yönünde. Kongre sürecini başlatarak hem parti bütünlüğünü korumayı hedefliyor, hem de partideki değişimi doğal süreci içinde gerçekleştirmeyi planlıyor. Bu AK Parti yönetiminde bir değişiklik olmayacağı anlamına gelmiyor. Kongre sürecine yayılmış olan uzun vadeli bir yenileşme olacak." ifadelerini kullandı.

Olası kabine revizyonunda, durumu en çok merak edilen ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın damadı da olan Maliye ve Hazine Bakanı Berat Albayrak. Selvi bu konuya da ilişkin "Erdoğan seçimlerin hemen ardından yapılan MYK toplantısında ekonomi yönetiminin başarılı olduğunu söylemişti. Şu ana kadar ekonomi yönetiminde değişiklik olacağı sinyalini vermedi." değerlendirmesinde bulundu.

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Haber Tarihi: 22 Ağustos 2019 Perşembe 10:56
  1. Recep Tayyip Erdoğan
  2. Abdulkadir Selvi

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  • KocasolakKocasolak33 dk önce
    Kişiler değil POLİTİJA değişmeli, millete hizmet eden politika izlenmeli. Kanunlar ve kuralların UYGULAMADA ne kadarına uyuluyor? Dükkan önü parkı için GÜNLÜK kavgalar yaşanıyor. Pazarlarda zabıta sadece KORKULUK, cep tlf ile meşkul. Seksen bin din görevlisi ATIL, mahallede yanlış olan olaylara SAĞIR. büyükşehir belediyelerindeki muhtarların giderleri İSRAF. İnşaat şirketlerine dikey mimari, kentsel dönüşüme yatay mimari. Efendim İstanbulun nufusu artmasın mış. Kanal istanbul çevresine milyonlarca kişilik konut yapacağım derken, kentsel dönüşüme gelince mi nufus artar ENDİŞESİ?Millet vekili ve yüksek bürokrat maaşları GİZLİCE ARTAR, askari ücret ve emekli maaşları söz konusu olunca, ülke şartları göz önüne alınmalı. Millet vekili maaşları ile askari ücret arasındaki fark, AB ülkelerinde kaç ise bizde de o kadar olsun, VAR MISIN??? Mütahitler sarmış dört yanını.Adaletli paylaşım yapamazsan, kusura bakma reisim senin de son.
  • SüleymanSüleyman52 dk önce
    Yine her zaman olduğu gibi kendilerini sütten çıkmış ak kaşık yerine koyupFaturayı teşkilatlara kesecekler

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