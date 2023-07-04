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Gündem AK Parti'de asıl büyük değişim geliyor! Neşter vurulacak
Gündem

AK Parti'de asıl büyük değişim geliyor! Neşter vurulacak

Yeniakit Publisher
2023-07-04 09:58:00 -
AK Parti'de asıl büyük değişim geliyor! Neşter vurulacak

Seçimlerde alınan zaferlere rağmen milletvekillerinin çoğunun değişmesi, 3 dönem kuralının uygulanması gibi radikal kararların alındığı AK Parti'de asıl büyük değişim için hazırlıklar yapılıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçimlerden önce ve seçim zaferinin ardından değişim rüzgarları estirmeye devam ediyor. Partiyi dinamik tutmak ve yeni isimlere şans vermek adına AK Parti'de büyük bir değişim yaşanıyor.

Milletvekili listelerinin neredeyse tamamının yenilendiğini dile getiren Yeniakit Yazarı Sinan Burhan, kabinede de radikal kararların alındığını söyledi. Bakanların tamamının değiştiğini dile getiren Burhan, başarılı olan bakanların değiştirilmesinin yine de olumlu karşılandığını ve milletin değişimi sevdiğini köşe yazısında dile getirdi.

ASIL BÜYÜK DEĞİŞİM MKYK'DA

Köşe yazısında AK Parti'deki önemli bir gelişmeyi duyuran Burhan, asıl büyük değişimin ise MKYK'da yaşanacağını anlattı.

Burhan, "Cumhurbaşkanımız MKYK’nın yüzde 80’ini değiştirecek. Yeni döneme yeni yüzlerle gidecek. Türkiye yüzyılına genç ve dinamik isimlerle yürüyecek. Kendi alanlarında başarılı olan genç isimlere yer verecek. Başkanlık divanı yenilenecek. Burada da yeni isimler olacak. " dedi.
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İL VE İLÇE BAŞKANLARI DEĞİŞECEK

Büyük kongrenin ardından il ve ilçe kongrelerinin yapılacağını dile getiren Burhan, seçimlerde başarılı olamayan ile ve ilçe başkanlarının da değişeceğini söyleyerek şu sözleri dile getirdi:

Gerek seçim işleri başkanlığında gerekse teşkilat başkanlığında ciddi bir çalışma yapılıyor. Rakamlar ortaya dökülüyor.

Bırakın il ve ilçeleri mahalleler bile masaya yatırıldı. Nerede az oy alındı. Nerede başarısız olundu bu konuda ciddi bir çalışma var. İl ve ilçelerde çok büyük bir değişim geliyor. Başarılı olanlar kalacak oy düşüren il ve ilçe başkanları değişecek. Halktan kopan isimler gidecek. Halka ve Hakk’a hizmet etmeyi görev edinmiş isimler gelecek. 

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