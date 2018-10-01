AK Parti’de aday kriterleri belli oldu… 94 ruhu ile yola çıkılacak

Belediye başkan adaylarında aranacak en önemli niteliğin millet ile kurulan gönül bağı olduğunu dile getiren Yavuz, "Bu süreçlerde nihai olarak karar verilirken en fazla dikkat edeceğimiz husus kesinlikle milletin teveccühünü kazanabilecek olmasıdır. Bir anlamda İstanbul'un o 94 ruhuna sahip olan ve o ruha sahip olma kapasitesini de en iyi şekilde üzerinde bulunduran kişiler, AK Parti'nin aday belirlemede en önemli tercihi olacaktır" dedi. Yavuz, MHP ile ittifak görüşmelerine ilişkin, "Bazı yerlerde herkes kendi adayını çıkartacak gibi görünüyor, ama bazı yerlerde taktiksel veya stratejik olarak bir araya gelmelerin söz konusu olabileceğini görüyoruz. Bunun çok önemli olacağı kanaatindeyim" dedi.