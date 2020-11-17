AK Parti'de 2 vaka! Hilmi Türkmen’in testi pozitif çıktı

Türkmen, “Hamdolsun genel durumum iyi, evde istirahat ediyorum. Sağlık ekipleri takip ediyor, ciddi bir sorun görünmüyor. Allah tüm hastalarımıza şifalar versin. Arayan, yazan, duasını esirgemeyen tüm dostlarımıza teşekkür ediyorum” paylaşımı yaptı. Diğer yandan, AK Parti Malatya Milletvekili Ahmet Çakır’ın da koronavirüs testinin pozitif çıktığını bildirdi. Çakır, yaptığı açıklamada, “Vücut kırgınlığımız nedeniyle eşimle birlikte yaptırmış olduğumuz Kovid-19 test sonucumuz pozitif çıktı. Çok şükür genel durumumuz iyi. Tedavimiz evde devam ediyor. Rabb’im tüm hastalarımıza Eş-Şafi ismi şerifi hürmetine şifa versin inşallah. Dua eder, dualarınızı beklerim” dedi.