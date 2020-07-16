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Gündem

AK Parti ve MHP fahiş zammı reddetti! CHP suya aslında bakın yüzde kaç zam teklif etti

İstanbul'da İBB tarafından suya yapılan zammın ardından başka bir hikaye çıktı. Esenler Belediye Başkanı ve İBB AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu, CHP'li İBB yönetiminin suya aslında yüzde 35 oranında zam teklif ettiğini, kendilerinin bu fahiş oranı kabul etmeyerek yüzde 12,5 oranında bir zam sunduklarını bildirdi.

Yeniakit Publisher
2020-07-16 21:19:00 - 2020-07-16 21:22:14
AK Parti ve MHP fahiş zammı reddetti! CHP suya aslında bakın yüzde kaç zam teklif etti

İBB Meclis İSKİ Genel Müdürlüğü Temmuz ayı Genel Kurulunda yüzde 12.6 oranındaki su zammı teklifi kabul edildi.

İstanbul'da suya zam yapılmasını sosyal medya üzerinden değerlendiren Esenler Belediye Başkanı ve İBB AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu şunları kaydetti:

"CHP'li İBB yönetimini teklif ettiği %35'lik su zammını İBB AK Parti ve MHP grupları olarak fahiş buluyor, kabul etmiyoruz. Biz bu su zammını istemezdik ancak İSKİ'nin istediği zamma alternatif olarak Türkiye enflasyon ortalaması olan %12,5'lik zammı sunduk."

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