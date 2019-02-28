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AK Parti Ümraniye Belediye Başkan adayı Yıldırım: "Ümraniye Taksim’den daha büyük bir meydana kavuşacak"

AK Parti Ümraniye Belediye Başkan adayı İsmet Yıldırım, Ümraniyelilere bir müjde vererek, Ümraniye’ye Taksim’den daha büyük bir meydan kazandıracaklarını söyledi.

28 Şubat 2019 Perşembe 02:27
AK Parti Ümraniye Belediye Başkan adayı Yıldırım: "Ümraniye Taksim’den daha büyük bir meydana kavuşacak"

AK Parti Ümraniye Belediye Başkan adayı İsmet Yıldırım, Ümraniyelilere bir müjde vererek, Ümraniye’ye Taksim’den daha büyük bir meydan kazandıracaklarını söyledi. Yıldırım, Alemdağ Caddesi ile ilgili projelerinden, Spor Köyü Projesi’ne ve Ümraniye’nin merkez üssü olacak önemli projelerini anlattı.


Yerel seçimler öncesinde çalışmalarını aralıksız sürdüren Ümraniye Belediye Başkan adayı İsmet Yıldırım, dün gün boyunca gerçekleştirdiği esnaf ziyaretlerinin ardından akşam saatlerinde de Giresun Koçak Derneği’ni ziyaret etti. Yıldırım daha sonra gecenin ilerleyen saatlerinde gençlerle kafede buluştu. Gençlerin sorularını yanıtlayan Yıldırım, Ümraniyelilere müjdeli haberler verdi.


“Ümraniye Taksim’den daha büyük meydana kavuşacak”


Gençlerle kafede buluşan Başkan adayı İsmet Yıldırım, Ümraniye’nin Taksim’den daha büyük bir meydana kavuşacağını söyledi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin TRT’ye ait araziyi aldığını hatırlatan Yıldırım, “Ümraniye’nin çok önemli Alemdağ Caddesi’nde Kaymakamlık önünde bu TRT’nin olduğu arsa var biliyorsunuz. Metronun çıkışı. Onun da müjdesini vereyim. Büyükşehir belediyesi aldı o araziyi TRT’den. Orayı da park haline getireceğiz. Belediyenin parkı ile birleştireceğiz. Ondan sonra da Altunizade’den gelen köprü yolunun üzerini 22 bin metrekare kapatacağız. Oradan karşı tarafa yeni yapılan cami, otopark, üniversite, hastane ve oradaki nüfusu da buraya yaya yolu olarak getireceğiz. Ve böylece kapattığımız o yolun üstündeki parkla, belediyenin önündeki park, TRT parkı ile birlikte 50 bin metrekarelik dev bir platform çıkacak ortaya. Bugün Taksim ne kadar biliyor musunuz. 40 bin metrekare. Taksim’den daha büyük bir meydan planlıyoruz. Bunun projelerini çizdik” şeklinde müjde verdi.


“Alemdağ Caddesi bizim hayal projemiz”


Alemdağ Caddesi ile ilgili projelerine de değinen Yıldırım, “Ondan sonra üç buçuk kilometre yürüyecek ve Alemdağ Caddesi de sağında solunda kapalı otoparkları ile insanların gelip gezeceği, alışveriş yapacağı mekanlar olacak. Ama bir de caddeyi tramvay ile süsleyeceğiz. Nostalji olacak. Binalar giydirilecek Alemdağ caddesinde. Orası bizim hayal projemiz ama her şeyiile pırıl pırıl bir yer yapacağız inşallah” diye konuştu.


“Spor Köyü’nde 8-18 yaşta gençlere Spor Akademisi”


Yıldırım, Hekibaşı’nda kurulacak Spor Köyü ile ilgili de bilgi verdi. Yıldırım, “O spor köyünde Ümraniyespor Kulübü’nün amatör ruhla yetiştireceği 8-18 yaşta 350 tane öğrenci kapasitesinin olacağı büyük bir spor akademisi kuruyoruz. Projemizde var. Atletizm pisti yapacağız. Voleybol, basketbol, diğer spor dalları, kapalı spor salonu, Anadolu yakasında 15 kişilik büyük bir spor merkezi, ciddi çok amaçlı bir salonun olacağı büyük bir salon yapmamız lazım. Yani Ümraniye’yi biraz dokunuşlarla kültür, sanat, ticaretin bol olduğu, bir tarafta da teknolojik bir parkın ve iş sahalarının açıldığı bir yer haline getirip, sanayisi ile birlikte, metrolarıyla da tamamlandığı zaman İstanbul’un merkezi olacak” ifadelerini kullandı.


“Ümraniye’mize AKM gibi bir anıt eser yapacağız”


Ümraniye’de üç tane merkez oluşturacaklarını belirten Yıldırım, “Bir Alemdağ Caddesi ve çevresi. İki Tepeüstü, transfer istasyonu, meydan. Oradaki Alışveriş merkezi ve etrafındaki dönüşüm. Ve oradan başlayan Alemdağ Caddesi’nin devamıyla Dudullu meydanına kadar gidecek cadde düzenlemesi. Ve üçüncü bir üst, Dudullu’da merkez bir üst. İşte Osmangazi alanıyla, orayı tekrar kazandıracağız, millet parkı olarak. Orada Dudulluspor tesislerini yeniden ele alacağız. Meydanı düzenleyeceğiz. Sanatkarlar için bir çarşı yapacağız. Meydanda büyük bir kıraathane yapacağız. Ve meydan yaşayan bir meydan, metrosu olan, üç tane merkez yapacağız. Ümraniye’yi üçe böleceğiz. Böylece Ümraniye’nin Dudullusu’da aynı olacak, Tepeüstü de aynı olacak, Alemdağ Caddesi de aynı olacak. Ana projelerimiz bu” şeklinde konuştu.


Ümraniye’de anıt bir eser yapacaklarını da dile getiren Yıldırım, “Ama mutlaka anıt yapımızı yapacağız. Bir Atatürk Kültür Merkezi gibi, belki daha güzelini ben iddia ediyorum güzel bir projeyle Ümraniyemiz’de ses getirecek bir anıt eser yapacağız” dedi.

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Haber Tarihi: 28 Şubat 2019 Perşembe 02:27
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